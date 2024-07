Algérie: La fête de l'indépendance et de la jeunesse - mise en service d'importants projets de développement dans les wilayas du centre

Blida — Plusieurs projets importants de développement ont été inaugurés vendredi à travers les wilayas du centre dans le cadre des festivités commémoratives du 62 ème anniversaire de la fête de l'Indépendance et de jeunesse.

A Blida, la célébration a été marquée par la mise en service de plusieurs projets ayant un impact direct sur le cadre de vie des populations, notamment le raccordement de 800 foyers au réseau de gaz naturel, le renforcement du réseau de distribution de l'eau potable par de nouvelles structures de production ainsi que la réception des structures sportives, administratives et sanitaires.

En outre, plusieurs activités culturelles et sportives ont été également organisées à travers les communes de la wilaya à l'instar du Festival national des arts plastiques au niveau de la place de la Liberté au centre ville de Blida, ainsi que des expositions de l'artisanat.

A Tipasa, le secteur de l'éducation a été renforcé par un lycée de 1000 places à Bousmail, un groupe scolaire à la cité de 2000 logements à Fouka et un groupe scolaire à la cité 802 logements à Hadjout. Pour les secteurs de la poste et de la jeunesse et des sports, un nouveau bureau de poste a été mis en service à la cité des "Neufs martyrs" à Bousmail en plus de l'inauguration d'un stade communal au chef-lieu de wilaya, après des travaux de réhabilitation.

D'autres projets ont été également lancés dans la même wilaya, notamment le projet de réalisation d'un lycée de 800 places dans la commune de Larhat (ouest) et le projet de renforcement du système de captage et de distribution d'eau pour un réservoir de 2000 m3 au profit de la commune de Sidi Amar.

Pour ce qui est d'Ain Defla, les autorités de wilaya ont distribué 36 appareils d'hémodialyse, 4 ambulances au profit des établissements publics hospitaliers (EPH), tandis que les services de prévention et d'épidémiologie des établissements ublics de santé de proximité (Epsp) ont bénéficiés de véhicules utilitaires.

A Chlef, plusieurs projets de développements ont été mis en service à l'instar du raccordement au réseau du gaz naturel au profit de la commune de Labiod Medjadja et l'inauguration du réseau de distribution de l'eau potable des communes d'Abou El Hassan et Talassa, ainsi que l'antenne administrative de l'APC de Chlef à la cité "Ennassr".

A cette occasion le wali de Djelfa, Ammar Ali Bensaâd, a donné le coup d'envoi des travaux de renforcement du chemin de wilaya reliant Djelfa à Faidh El Botma sur 25 km. Il a également lancé le projet de réalisation d'un établissement d'enseignement moyen (CEM) de remplacement et un projet de réalisation d'une piscine de proximité dans la même commune. Le wali a aussi rendu visite au Moudjahid Mouafak Ben Derradji à son domicile.

Dans la wilaya de Boumerdes, la commémoration a été marquée par l'inauguration et la baptisation de plusieurs établissements scolaires des noms des Moudjahiddine et de Chouhada de la région, notamment le groupe scolaire de la commune d'Ouled Hadadj portant le nom du Moudjahid " Aissa Boumeghraf " et le groupe scolaire équipé des panneaux photovoltaïques au chef-lieu de wilaya qui a été baptisé du nom du martyr "Galmi M'hammed".

Aussi, un programme de 5000 unités de logements de différentes formules a été distribué à l'occasion.

Les festivités ont été, en outre, marquées par une cérémonie en l'honneur des Moudjahidine et des veuves de Chahid organisée à la bibliothèque principale de la lecture publique "Abderrahmane Benhamida" à Boumerdes.

Outre le recueillement à la mémoire des martyrs à travers les communes de la wilaya, la célébration de ce 62e anniversaire à Médéa a été marquée par l'ouverture d'une annexe du Centre national de retraite (CNR) à Berrouaghia, dans le cadre du rapprochement des prestations publiques aux citoyens, et l'organisation d'un salon pour la promotion du tourisme local et le patrimoine de la wilaya à Hanacha.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, les festivités se sont distinguées par la distribution de 6080 logements, l'inauguration et la baptisation de plusieurs structures dans différents secteurs, l'organisation d'une parade à travers les rues du chef-lieu de wilaya et un hommage à quelques membres de la famille révolutionnaire ou leur famille.

A Bouira, les festivités célébrant le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse ont été marquées par le lancement et l'inauguration d'une série de projets de développement à travers plusieurs communes, à l'instar des travaux de réalisation de la première partie du projet de réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable (AEP) qui a été lancé par le wali.

Dans la commune d'Ahl Laksar, les autorités ont procédé à l'occasion à la mise en service d'un réservoir d'eau de 2000 M3 dans la localité de Tiliouat et l'inauguration d'une polyclinique, au chef-lieu communal.

D'autres projets relevant du secteur de l'hydraulique, du sport et de la santé, ont été lancés jeudi à Sour El Ghozlane, Haizer, Ath Laâziz et Bouira.

Quant à Bejaia, les autorités locales ont procédé à l'occasion à la mise en service du réseau de distribution de gaz naturel au profit de 495 foyers dans la commune d'Ait Anane à 35 km à l'est de la wilaya et l'ouverture d'un service de psychiatrie, dédié aux enfants à l'hôpital de Oued-Ghir.

Ainsi, plusieurs salles de soins ont été inaugurées à travers les villages de la wilaya par les autorités qui ont également baptisé la cité universitaire de Berchiche à El Kseur, appelée désormais cité universitaire du 05 juillet 1962.