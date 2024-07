Madagascar: Actual Textiles - Formation sur le lean management, Yellow belt

Dans le contexte de l'amélioration des compétences des employés, une équipe de la production d'Actual Textiles a suivi une formation sur le lean management, catégorie Yellow Belt, les 20 et 21 juin 2024, organisée par l'ACPE.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du système de travail visant à réduire les coûts et les détails de production, tout en garantissant une qualité exceptionnelle des produits. Le lean management est une méthode de gestion et d'organisation du travail qui vise à améliorer les performances d'une entreprise, en particulier la qualité et la rentabilité de la production.

Les avantages tirés par les participants à ce programme sont l'amélioration continue dans la mise en oeuvre des processus de production ; la capacité à réduire le gaspillage tel que les temps d'attente, les stocks excessifs, les mouvements inutiles ; l'optimisation des flux de travail de manière à réduire le temps de cycle et à améliorer la productivité ; le développement de la gestion visuelle afin de surveiller les performances et faciliter la prise de décision ; la favorisation du travail d'équipe qui permet de faciliter la restructuration pour la résolution des problèmes. En somme, le lean management permet aux participants de devenir des agents du changement, capables d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des produits/services.

D'après la direction générale, Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE, « en tant que dirigeants, nous encourageons activement le développement des compétences de nos employés en leur fournissant un soutien en matière de formation. Nous croyons que cela motive les employés et renforce leur confiance dans leurs capacités à accomplir leur travail. La formation en lean management s'aligne également sur les structures que nous souhaitons développer au sein d'actualité Textiles ».