Afrique: Africa Energy Forum - Madagascar parmi les pays priorisés pour améliorer l'accès à l'électricité

Plusieurs projets seront menés pour améliorer l'accès à l'électricité pour tous à Madagascar. Les partenaires de développement sont prêts à soutenir la Grande-île pour relever le défi, selon les membres de la délégation malgache présents à l'AEF 2024.

Madagascar figure parmi les 12 pays prioritaires pour bénéficier d'un soutien spécial afin d'améliorer l'accès à l'électricité, selon les annonces faites lors de l'Africa Energy Forum (AEF) 2024, tenu à Barcelone du 25 au 28 juin. Les partenaires techniques et financiers, notamment le groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale, ont réaffirmé la disponibilité de 30 milliards de dollars pour améliorer l'accès à l'électricité pour 300 millions d'Africains d'ici 2030. Madagascar est éligible pour bénéficier de ces fonds.

Le secteur de l'énergie à Madagascar est considéré comme un pilier de développement et est ouvert aux investisseurs et professionnels du monde entier. La délégation malgache, conduite par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Olivier, a présenté des visions et des plans visant à gagner la confiance des investisseurs et des bailleurs de fonds pour développer les énergies renouvelables dans le pays. Cette présentation a porté ses fruits, renforçant la coopération avec les grandes entreprises du secteur des énergies renouvelables en Afrique.

Rencontres

Lors de l'AEF, une réunion des ministres africains de l'énergie a eu lieu le 25 juin, où ils ont discuté des objectifs, de l'avenir et de la demande énergétique en Afrique. La délégation malgache a également rencontré des représentants de la BAD et de la Banque mondiale, qui ont confirmé le soutien financier disponible. Parmi les participants à cet événement international figuraient des institutions financières, des partenaires bilatéraux comme le Canada, le Royaume-Uni, la Norvège et les États-Unis, ainsi que des professionnels et entreprises spécialisées dans le secteur de l'énergie.

La délégation malgache, représentée par le ministre Jean-Baptiste Olivier, le directeur général de l'Énergie Sambatra Ramiandrasoa et le directeur de l'Émergence énergétique Dina Razafimahatratra, a diffusé un « Country Spotlight » pour présenter les richesses du sous-sol malgache susceptibles d'être exploitées pour la production d'énergie. Les rencontres de l'AEF ont inclus des discussions entre ministres africains, bailleurs de fonds, partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants du secteur privé, dont la Compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe (CGHV) et NEHO Sahofika. La délégation malgache est convaincue que ces discussions mèneront à des actions concrètes pour améliorer l'accès à l'électricité à Madagascar, contribuant à atteindre les objectifs du pays en matière d'énergie.