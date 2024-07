Algérie: Spectacle culturel historique 'la Mecque des révolutionnaires' à l'Opéra d'Alger

ALGER — L'opéra d'Alger "Boualem Bessaiah" a abrité jeudi soir à Alger, un spectacle culturel historique intitulé "la Mecque des révolutionnaires" à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

Ont assisté au spectacle, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, des conseillers à la Présidence, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droits, Laid Rebiga, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, ainsi que d'autres membres du gouvernement, des représentants des instances nationales et des associations, la famille révolutionnaire, en sus de l'invité de l'Algérie, le ministre des Affaires des Anciens Combattants de la République populaire de Chine, M. Pei Jinjia, ainsi que la délégation l'accompagnant.

Et d'ajouter que "l'Algérie amorce actuellement une nouvelle étape pour relever tous les défis avec un nouveau souffle et en toute confiance dans nos capacités", soulignant que "les victoires de l'Algérie nouvelle, ont été réalisées grâce à ses hommes loyaux, à ses institutions constitutionnelles en tête desquelles l'Armée nationale populaire (ANP), et tous les corps de sécurité veillant à la protection du pays".

%

Réalisé par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, le spectacle "la Mecque des révolutionnaires", d'une durée de près de deux heures, à travers neuf scènes, célèbre les étapes de l'histoire de l'Algérie et la résistance de ses enfants face aux envahisseurs à travers l'histoire.

Le réalisateur de l'oeuvre, Ahmed Rezak, a indiqué que "ce spectacle d'épopée historique présente une panoplie d'arts alliant entre la modernité et le caractère séculaire des expressions artistiques algériennes et leur diversité, en mettant l'accent notamment sur la dimension humaine et la profondeur de l'appartenance algérienne qui a caractérisé les différentes époques historiques, et ce avec la participation de plus de 200 artistes dans diverses spécialités parmi différentes générations".