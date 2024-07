Algérie: La fête de l'indépendance - Recueillements, distribution de logements et inaugurations d'infrastructures à l'ouest du pays

ORAN — Les wilayas de l'Ouest du pays ont enregistré, vendredi, à l'occasion des festivités du 62ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, l'organisation de cérémonies de recueillement à la mémoire des Chouhada aux carrés des martyrs, la distribution de logements et des inaugurations de structures, en présence des autorités de wilayas et des représentants des organisations et de la famille révolutionnaire.

Le site du mont touristique du Murdjadjou, sur les hauteurs de la ville d'Oran, a abrité les festivités de la wilaya de cet anniversaire historique, avec la tenue de plusieurs activités artistiques, sportives et récréatives auxquelles ont pris part des associations et des organisations juvéniles, devant une foule de familles et d'enfants qui ont profité de ces activités et de la nature de ce site féerique.

Les célébrations du 62ème anniversaire des fêtes de l'indépendance et de la jeunesse ont été marquées, dans la wilaya de Mostaganem, par l'inauguration et la pose de la première pierre de plusieurs projets de développement dans différentes communes, et ce après le recueillement au site historique immortalisant les enfumades de la tribu d'Ouled Riyah, dans la commune de Nekmaria. Cette collectivité locale a enregistré, à cette occasion, l'inauguration d'une polyclinique qui contribuera à rapprocher le citoyen des services sanitaires, améliorer la qualité des prestations, et ce pour plus de 12.000 habitants de 16 villages.

Dans la commune limitrophe d'Achâacha, les autorités locales ont donné le coup d'envoi du projet de raccordement du gaz naturel au village de Cheraifia pour une enveloppe financière de 130 millions DA. Ce projet permettra le raccordement e 1.100 foyers en cette énergie vitale, alors que dans la commune de Sidi Lakhdar, le système d'assainissement de la zone nord de la commune a été mis en service, portant sur la réalisation de deux stations de levage des eaux usées et un réseau de canalisations au niveau de 5 villages, dont le Petit port.

A cette occasion, il a été procédé à la pose de la première pierre de réalisation d'un centre de proximité de stockage de céréales, dans la commune de Sidi Ali, d'une capacité de 5.000 tonnes extensibles, qui est le 4ème du genre au niveau de la wilaya de Mostaganem, en attendant le lancement d'un projet similaire dans la commune de Sidi Belattar.

Les célébrations des fêtes de l'indépendance et de la jeunesse dans la wilaya d'El Bayadh se sont poursuivies, vendredi, où la commune de Chellala, relevant de la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh, a vu la mise en service d'une maison de jeunes, dont les travaux de réalisation ont été achevés, ainsi que la remise d'actes de propriétés à des bénéficiaires d'habitations rurales.

Outre la mise en service d'un bureau postal et d'un groupe scolaire dans la commune de Boussemghoun, l'entrée nord de cette collectivité locale a bénéficié d'une large opération d'aménagement.

Dans la wilaya de Tissemsilt, le lancement de travaux de réaménagement et de restauration du centre de torture de la région de Aïn Sfa a été effectué au chef-lieu de wilaya. Ce centre a été utilisé par les forces coloniales pour la torture des Moudjahidine et des citoyens. Ce projet, qui a nécessité une enveloppe de 50 millions DA, au titre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la wilaya de Tissemsilt, sera un site de témoignage sur l'atrocité du colonisateur et ses crimes.

A cette occasion, une visite a également été organisée pour s'enquérir de l'état de santé du Moudjahid Ali Kouider et la veuve du Martyr Hamani M'barek, en plus de l'ouverture du Salon National des jeunes dans sa neuvième édition à la salle omnisports de la ville de Tissemsilt.

Il est prévu, demain samedi, la distribution de plus de 2.800 habitations de différents programmes, dont 1.875 logements publics locatifs destinés à la résorption de l'habitat précaire (RHP) de la wilaya et la distribution d'arrêtés d'aides à l'auto construction.

La célébration du 62ème anniversaire de l'Indépendance et de la jeunesse dans la wilaya de Mascara a été marquée par une cérémonie de recueillement des autorités de wilaya, accompagnées de la famille révolutionnaire, au carré des martyrs du chef-lieu de wilaya, où le drapeau national a été hissé, avec l'éxecution de l'hymne national, et le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative, ainsi que la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.

Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, les autorités de la wilaya, en collaboration avec la famille révolutionnaire et les représentants de la société civile, ont organisé une visite à l'un des Moudjahidine à sa résidence dans la commune chef-lieu de la wilaya pour s'enquérir de son état de santé.

Dans la commune de Sidi Brahim, une annexe communale et une cantine scolaire ont été inaugurées, alors que dans la commune de Aïn El Berd sept classes, une cantine scolaire et une annexe communale ont été inaugurées.

De leur côté, les autorités de la wilaya de Saïda ont rendu visite et honoré les Moudjahidine Krim Abdelkader (92 ans) et Bakhari Kada Mokhtar (90 ans), en leur offrant des fauteuils roulants, des certificats d'honneur en guise de reconnaissance de leurs sacrifices consentis pour le recouvrement de l'indépendance.

Les festivités de célébration de cet anniversaire historique ont donné lieu à Aïn Temouchent à un hommage rendu au Moudjahid Moulekraoula Khelladi chez lui, où ce moudjahid a évoqué les étapes de son ralliement aux rangs de la guerre de libération, en 1956, sa participation dans des opérations de fida.

Les autorités de la wilaya ont également rendu visite à M. Maamar Cherif, fils du Chahid Maamar Abdelkader dans sa résidence, qui a été honoré pour les sacrifices consentis par son père le martyr, signale-t-on.

Dans la wilaya de Tiaret, un ordre de service concernant le lancement des travaux de réfection du carré des martyrs de la commune de Aïn Hadid a été remis pour une enveloppe financière de 4,2 millions DA. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une grande opération au niveau de la wilaya concernant la réfection de trois carrés de martyrs et quatre places.

Dans la commune limitrophe de Frenda, les autorités de wilaya ont procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d'une unité de proximité de stockage de céréales d'une capacité de 5.000 tonnes, pour un investissement de 214,7 millions DA. cette unité sera prête à la fin de l'année en cours.

Aussi, les travaux de maintenance de la station de pompage N0 3 ont été lancés, au chef lieu de wilaya, avec l'ouverture du nouveau siège de l'Union de wilaya de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA). De plus, une visite a été rendue au Moudjahid Belkheir Moulay, qui a été honoré par les autorités locales.

Les autorités de la wilaya de Tlemcen ont procédé, en compagnie de la famille révolutionnaire, vendredi, à l'opération de raccordement de 50 foyers du groupe rural de la commune de Terni Beni Hedeil au réseau de distribution du gaz naturel, à travers une opération ayant nécessité plus de 7 millions DA. La célébration des fêtes de l'indépendance et de la jeunesse se poursuit dans la wilaya de Tlemcen, demain samedi, par l'organisation de différentes activités et le raccordement de foyers aux réseau de gaz et d'électricité.