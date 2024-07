Afrique du Nord: Le Maroc a toujours affirmé sa vocation atlantique et son ancrage dans sa profondeur africaine (M. Alj)

Dakhla — Le Maroc a toujours affirmé sa vocation atlantique et son ancrage dans sa profondeur africaine, à travers un engagement actif et reconnu en faveur du co-développement, a affirmé, vendredi à Dakhla, le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Cet engagement se matérialise par des investissements ambitieux, visionnaires et stratégiques, à l'instar du gazoduc Maroc-Nigéria, qui bénéficiera à tous les pays du pourtour atlantique, a souligné M. Alj lors de la 7ème édition du "Morocco Today Forum" (MTF).

Cet engagement se matérialise aussi par la forte présence des opérateurs économiques marocains sur le continent dans des secteurs tels que la banque, l'assurance, les télécommunications, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, la construction ou encore l'immobilier, faisant du Maroc le deuxième investisseur africain sur le continent, a-t-il noté, rappellant que le Maroc a ratifié plusieurs accords de coopération avec des pays de la région.

"Aujourd'hui, l'ambition est d'aller encore plus loin", a-t-il avancé, faisant observer que le Royaume souhaite fédérer les pays africains de la façade Atlantique, autour d'un projet commun, celui de transformer l'économie de cet espace et d'en faire un groupement régional crédible, résilient et attractif aux investissements et porteur d'impact pour les populations.

L'ambition est aussi d'offrir plus d'intégration économique aux Etats du Sahel, avec les pays de la façade Atlantique, a enchaîné M. Alj, relevant que cette façade réunit dans un seul espace les principaux avantages et défis du continent africain.

"Pour saisir ces opportunités et relever ces challenges, les maître-mots sont la coopération, la mutualisation et l'intégration économiques", a-t-il insisté, appelant les Etats à oeuvrer ensemble et les Etats et les secteurs privés à joindre leurs forces.

Par ailleurs, M. Alj a fait savoir que le secteur privé marocain est pleinement engagé pour accompagner l'Initiative Royale de la façade Atlantique, à travers la promotion de l'investissement et la multiplication des collaborations et des partenariats, notamment dans l'infrastructure, les énergies renouvelables et la souveraineté alimentaire et celle sanitaire.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 7ème édition du MTF initiée par le Groupe Le Matin, en partenariat avec l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, vise à débattre des potentialités, des moyens à mettre en place et des défis à relever, en vue de concrétiser la Vision Royale de développement de la façade Atlantique de l'Afrique et de l'accès des pays du Sahel à celle-ci.

Cette conférence internationale placée sous le thème "L'Afrique Atlantique, pour une région continentale intégrée, inclusive et prospère" a également pour objectif de rassembler tous les acteurs concernés par cette Vision Royale et débattre des défis à relever pour qu'elle se concrétise, afin de formuler des recommandations qui seront consignées dans un Livre blanc.