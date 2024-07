Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Juillet 2024

Nigeria : Cédéao- Réunion des chefs d'État au lendemain du sommet des régimes militaires sahéliens

La Cédéao doit tenir dimanche un sommet de ses chefs d'État à Abuja, où la question des rapports avec la « Confédération des États du Sahel », proclamée samedi par les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger, lors d'un sommet inédit à Niamey, sera au menu des discussions. Le sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) s'ouvre, dimanche 7 juillet, à Abuja, dans un contexte politique tendu au lendemain la décision des régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina de s'unir au sein d'une « Confédération des États du Sahel ». Les trois pays ont annoncé samedi la formation de cette confédération. Leur premier sommet, organisé comme un défi la veille de celui-ci, met cette dernière une nouvelle fois à l'épreuve, après la décision plus tôt cette année du Mali, du Burkina et du Niger de quitter l'organisation. (Source : France24)

Sénégal : Scandale à la Caisse de sécurité sociale- Deux cadres arrêtés pour un détournement de près de 2 milliards Fcfa

Un nouveau scandale financier secoue la Caisse de Sécurité Sociale, où deux cadres ont été arrêtés après avoir détourné près de 1,8 milliard FCFA, a-t-on appris ce samedi 6 juillet 2024. Cette affaire, révélée par la Section de Recherches (SR), met en lumière un système de prédation opérant depuis plusieurs années au sein de l'agence de Plateau et celle de Wiltord. Les gendarmes-enquêteurs ont agi suite à une plainte de la direction générale de la Caisse, déclenchant une enquête approfondie qui a conduit à l'arrestation des deux cadres impliqués. Lors de leur audition, des révélations fracassantes ont été faites, mettant en lumière l'ampleur du détournement et la complexité du réseau mis en place.Ce nouveau cas de détournement intervient dans un contexte où les scandales financiers dans les sociétés d'État se multiplient, rappelant le récent vol de 1,5 milliard FCFA à La Poste. La gravité de ces actes soulève des questions sur les mécanismes de contrôle et de gouvernance au sein des institutions publiques.(Source : adakar. Com)

Guinée : Politique- La francophonie lève ses sanctions contre la Guinée…

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a levé les sanctions qui pesaient contre la Guinée depuis le coup d’Etat du 05 septembre 2021, a appris Africaguinee.com. C’est une annonce du ministre guinéen des Affaires Étrangères. Selon Dr. Morissanda Kouyaté, la décision a été prise par l’OIF le 26 juin 2024, suite à sa communication du 19 du mois en cours au siège de l’institution à Paris.« Après notre communication au nom du chef de l’Etat le 19 (juin), il y a eu une réunion du conseil permanent de l’OIF à Paris le 26 juin. Les sanctions ont été levées. La Guinée réintègre le Conseil permanent de la francophonie et toutes les commissions de la francophonie. La Guinée reprend toute la coopération avec la francophonie », a annoncé ce soir le chef de la diplomatie guinéenne. (Source : africaguinee.com)

Gabon : Renforcement de la coopération judiciaire - Signature de mémorandums entre le Gabon et la Russie

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Gabonaise près la Fédération de Russie, Johanna Rose Mamiaka, a signé récemment au nom du ministre de la Justice du Gabon, deux mémorandums avec son homologue russe, Constantin Tchouitchenko, a-t-on appris. Cette initiative vise à renforcer et développer la coopération sur des questions d'intérêt mutuel entre les autorités judiciaires des deux pays, selon le ministère de la Justice gabonaise. Les mémorandums prévoient une coopération dans plusieurs domaines clés, notamment le partage d'expérience dans l'élaboration d'actes législatifs et d'autres textes juridiques, l'échange de délégations de fonctionnaires publics pour une meilleure connaissance des activités judiciaires, ainsi que l'organisation de séminaires, conférences et ateliers. (Source : alibreville.com)

Côte d’Ivoire : Musique - Un triple disque de diamant pour le Groupe Magic System

Un autre disque pour le groupe zouglou ivoirien Magic System ! Il s'agit du triple disque de Diamant que le quatuor d'Anoumabo a reçu le vendredi 5 juillet 2024 à Taverny, en France.« Une grosse surprise hier (Ndlr : vendredi 5 juillet 2024) au Do you Remember festival à Taverny. Irruption inattendue de Juliette Fievet et Driver sur scène pour nous remettre officiellement devant un parterre de fans", s'est réjoui Traoré Salif dit A'Salfo, le lead vocal des Magiciens.Ce triple disque de Diamant a été décerné au groupe pour le titre "Magic in the air" qui a enregistré plus de 15 millions de Streams.Cette récompense vient s'ajouter à la liste de disques que le Groupe Magic System a glanés pour sa performance sur la scène musicale internationale et nationale.( Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Ambassadeurs de Paix Awards - La 4e édition prévue le 26 juillet 2024

Dans sa mission de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, le Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP) tiendra la 4e édition des Ambassadeurs de Paix Awards (APA), le 26 juillet 2024. En prélude à cet évènement, le comité d’organisation a déballé les articulations qui meubleront cette présente édition, lors d’un point de presse, le vendredi 5 juillet 2024. Quatre ans maintenant, le Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP) a lancé les Ambassadeurs de Paix Awards (APA). Cet évènement faut-il le définir, consacre et récompense les hommes, femmes, les institutions et organisations qui œuvrent pour les idéaux de paix, civisme et de citoyenneté au Burkina. (Burkina24)

Rca : Bangassou - Des centrafricains retournés du Soudan déplorent leur situation humanitaire

Entre 2013 et 2014, ils avaient fui les conflits en République centrafricaine, leur pays, pour trouver refuge au Soudan voison. Mais la guerre déclenchée depuis plus d’un an dans leur pays d’asile les contraint à retourner au bercail, malgré les conditions intenables de réinsertion. Au village Barama, situé à 7 Km de Bangassou sur l’axe Rafaï (préfecture du Mbomou dans le sud-est), les conditions de vie des retournés peulhs ayant fui les violences armées, il y a de cela quelques années, sont précaires. Depuis le 25 avril dernier, date de leur retour, ces derniers manquent d’eau potable, abris et nourriture. Ils n’ont pas accès aux soins de qualité malgré quelques assistances de certaines personnes de bonne foi à Bangassou. Ils sont au nombre de 235 personnes dont la majorité sont desenfants, femmes et des personnes âgées. Ceux-ci vivent dans une précarité sur un site délimité par les autorités de Barama. (Source : abangui.com)

Niger : 1er Sommet des Chefs d’États de l’Aes - Le Mali prend les commandes de la confédération pour un an

Les travaux du 1er Sommet des Chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel (Aes) ouverts ce samedi 06 juillet 2024 au Centre International de Conférence Mahatma Gandhi de Niamey, a pris fin cet après-midi. En présence du Général Abdrahamane Tiani, président de la transition du Niger, le Colonel Assimi Goitta, président de la Transition du Mali et du Capitaine Ibrahime Traoré, président de la Transition du Burkina Faso . Mais aussi et surtout, du corps diplomatique et des guides religieux. Selon le communiqué final et « la déclaration dite de Niamey », lu par le ministre nigérien des affaires étrangères, en direct sur les antennes de Télé Sahel, le Mali prend les commandes de cette organisation pour un an, quand le Burkina Faso devra accueillir la première session parlementaire pour un an. Pour rappel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont signé, le 16 septembre 2023 à Bamako, la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (Aes), avec pour objectif de renforcer la sécurité régionale en mutualisant les efforts militaires entre autres. (Source : allafrica.com)