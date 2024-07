Ethiopie: La politique en matière de catastrophes permet d'atténuer les effets des calamités et d'y répondre avec ses propres ressources - Commissaire chargé de la gestion des catastrophes

<strong>Addis Ababa — La politique de gestion des risques de catastrophes permettra à la nation d'atténuer et de répondre aux calamités naturelles et d'origine humaine avec ses propres ressources, selon la Commission de gestion des risques de catastrophes (DRMC).

Les responsables de la commission ont informé les membres de la commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix du Parlement européen sur la politique et le projet de loi relatif à la structure et au fonctionnement de la commission à l'African Leadership Excellence Academy (Académie africaine d'excellence en matière de leadership).

Le Commissaire Shiferaw a rappelé à cette occasion que la politique de gestion des risques de catastrophes a été ratifiée en février 2024.

Suite à la ratification de la politique, un projet de loi sur la structure et les opérations de la commission a été rédigé.

Le commissaire adjoint chargé de la coordination et de la mise en oeuvre du programme de gestion des risques de catastrophes, Nesibu Yasin, a présenté un document de travail sur le contenu de la politique.

Il a rappelé qu'au cours des dernières années, l'Éthiopie a suivi une réponse en matière de gestion des risques de catastrophes dictée par les donateurs.

Dans sa présentation, le commissaire adjoint a souligné l'importance de la préparation et de la mise en oeuvre d'une politique de gestion des risques de catastrophes qui permettrait au pays de se débarrasser de sa dépendance à l'égard de l'étranger.

Selon lui, cette politique a été élaborée en tenant compte des réalités nationales et internationales.

La politique a également indiqué comment répondre efficacement aux catastrophes naturelles et d'origine humaine en s'appuyant sur les ressources générées localement.

Le commissaire adjoint a ajouté que le document d'orientation permet au pays d'atténuer efficacement les catastrophes naturelles et d'origine humaine en développant les ressources générées localement d'ici 2030.

Le président de la commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix, Dima Nogo, et le commissaire chargé de la gestion des catastrophes, Shiferaw Tekelemarian, ainsi que des fonctionnaires de la commission et des membres de la commission ont assisté aux séances d'information et de discussion.