Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - La société civile alerte sur la recrudescence de la criminalité urbaine à Lubumbashi

Après un temps d'accalmie, la criminalité urbaine refait surface dans la ville de Lubumbashi depuis quelques jours, a rapporté, vendredi 5 juillet, le groupe thématique gouvernance, paix et sécurité du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga.

Le coordonnateur de cette structure de la société civile, Bertin Tshoz, lance un S.O.S.

« Nous avons les enlèvements, des cambriolages ou nous voyons des jeunes gens avec des machettes qui entrent dans les maisons, récupèrent de l'argent, volent les téléphones parfois ils tabassent les gens, les blessent et violent même les jeunes filles et les femmes qu'ils trouvent et ça amène une psychose et des inquiétudes au même moment. Nous avons des braquages avec comme cible les cambistes il y a des quartiers qui sont vraiment aujourd'hui en difficultés. Nous avons le quartier golf Maisha, Kawama 1 et Kawama 2, le quartier Kassapa, le quartier Mumbunda, le quartier Zambia le quartier Luwowoshi ».

Selon Bertin Tshoz, il y a des endroits qui sont les plus visés que d'autres.

Il cite l'avenue Mobutu, coin Kamanyola où il y a des délinquants juvéniles vivant dans la rue, la route Katuba au niveau du pont, la route circulaire.

Selon lui, « entre dix-neuf heures, vingt heures, vingt et une heure quand vous passez, on vous ravit tout et parfois on vous jette dans l'eau. Il y a des bandits au niveau des rails qui tabassent les gens et récupèrent tout ce qu'ils ont ».

Il invite par conséquent les autorités à prendre les mesures idoines pour y mettre fin.