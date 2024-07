Ile Maurice: Bonne humeur assurée avec D'jal et Élie Semoun

Comment oublier une semaine de dur labeur ? Il n'y a rien de mieux qu'un week-end sous le coup du rire et de la bonne humeur. C'est ce que propose Titanium Events, les samedi 6 et dimanche 7 juillet au Trianon Convention Centre. Le rire sera au rendez-vous avec les humoristes D'jal et Élie Semoun.

La première partie de ces deux spectacles sera assurée par l'humoriste mauricien Vincent Duvergé et son personnage fétiche Pakash Monisha. Il sera en compagnie de Sheryl Smith, qui enfilera, les deux soirs, la veste de Tante May. Cet événement, proposé par Titanium Events, s'inscrit dans le cadre du «Week-end du rire», un événement très important pour Titanium Events, qui a, à coeur, de propager l'humour à Maurice.

Les deux humoristes français sont connus pour leur humour décalé et tranchant, qui ne laisse personne indifférent. D'jal, de son vrai nom Djalil Levesque, est un humoriste français aux origines marocaine et portugaise. Il s'est fait connaître par un style unique, mêlant observations sociales, caricatures et histoires personnelles. Il en est à son deuxième spectacle à Maurice après un premier succès en 2022, qui avait fait le buzz sur la toile. Arrivé mardi, il s'est dit ravi de revenir et a préparé un spectacle qui devrait plaire aux Mauriciens.

«Je connais le public mauricien maintenant. Après le premier spectacle, ils étaient beaucoup à m'écrire pour me dire que j'ai été un peu loin mais que je les ai fait rire quand même. Le public mauricien est un public fier et pudique. Rassurez-vous mes amis mauriciens, je vais retourner l'île et on va rire à gorge déployée», promet D'Jal, qui loge au Anahita Golf & Spa Resort à Beau-Champs.

C'est de La Réunion où il est en spectacle qu'Élie Semoun s'est exprimé. «'Ki pozision?' Vous voyez que je maîtrise le créole. Je ne peux que vous dire de venir à ce Weekend du Rire où je serai en compagnie de Vincent Duvergé aussi. N'hésitez pas, venez nous retrouver et on va passer un super moment ensemble», promet Élie Semoun. Elie Semoun est sous les feux des projecteurs actuellement grâce à son dernier film «Ducobu passe au vert», qui fait un carton en salles. D'Jal sera sur scène, le samedi 6 juillet à 20 heures tandis qu'Élie Semoun le sera le dimanche 7 juillet à 16 h 30.

«Avec tout ce qui se passe dans le pays, rien ne vaut un bon rire», souligne Titanium Events, passionné par l'organisation de spectacles de qualité. Les organisateurs assurent que les spectacles des 6 et 7 juillet seront mémorables. Les Mauriciens sont invités à se joindre à cette célébration de l'humour pour oublier leurs soucis quotidiens et se détendre.

Interrogés sur le retour de D'jal à Maurice après le succès de son premier spectacle et le buzz que ce dernier avait fait en raison de ses blagues, les organisateurs précisent que D'jal est un grand amoureux du pays. «D'jal a pour habitude de faire des blagues sur tous les pays où il se rend, que ce soit sur le métro, la police etc. Il s'intéresse au mode de vie et se renseigne auprès de ses fans. Il faut souligner qu'il aime beaucoup Maurice et aimerait venir passer des vacances ici avec sa mère», confient les organisateurs. Notons que le meilleur ami de D'jal est un Mauricien de la diaspora.

Les billets pour ces deux spectacles sont disponibles sur Ticketclub. Pour le spectacle de D'jal, ils sont en vente à Rs 1 200 (Tarif VVIP avec parking réservé), VIP à Rs 1 000, Gold à Rs 800, Silver à Rs 600 et tarif Bronze à Rs 400 tandis que pour le spectacle d'Elie Semoun, les billets sont en vente à Rs 1 500 (VVIP avec parking réservé), Rs 1 200 Gold, Rs 1 000 Silver, Rs 700 et Bronze Rs 500.