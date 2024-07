Ile Maurice: Bhagwan suspendu pour cinq séances

Dès l'ouverture de la séance parlementaire, le speaker s'est empressé de faire deux «statements». Un premier pour justifier le rejet de la PNQ d'Arvin Boolell, puis un deuxième sur la déclaration du député mauve, Rajesh Bhagwan, lors de la conférence de presse du leader de l'opposition plus tôt. Rajesh Bhagwan avait notamment déclaré à la conférence de presse que Sooroojdev Phokeer est un agent politique du MSM et qu'il agit sous l'ordre de Pravind Jugnauth, entre autres. Suite à quoi, le speaker lui a demandé des «unreserved apologies to the House» à cet effet.

Le député mauve a alors refusé en disant que le speaker est bien un agent et qu'il n'allait pas retirer ses mots. «To enn azan politik, to enn azan politik», a-t-il poursuivi. Ce qui lui a valu une expulsion. Rajesh Bhagwan a été «named» en même temps. Les choses se sont ensuite envenimées lorsque le député mauve lui a lancé qu'il finira «à la poubelle». Le speaker a alors, à plusieurs reprises, demandé au Sergeant-at-arms : «Pick this man out. (...) He should not offend you in your police duties. Other policemen can assist the Sergeant-at-arms. (...) Get out from here.» Le député mauve a été suspendu pour cinq séances. Phokeer a accusé Rajesh Bhagwan d'avoir utilisé des termes offensants à son encontre et d'avoir heurté la dignité de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, l'expression «karne laboutik» de feu Soopramanien Kistnen a également poussé le speaker à interrompre le discours du député du Parti travailliste (PTr) Shakeel Mohamed, qui a ensuite quitté l'Hémicycle, suivi par ses collègues du PTr. Arvin Boolell, visiblement remonté, a exprimé sa colère en tapant fortement sur la table.