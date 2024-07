Sénégal: Touba - Réception d'un lot de matériel de nettoiement

Touba — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a réceptionné, vendredi, à Touba (centre), un lot de matériel de nettoiement offert à la capitale du mouridisme dans le cadre de la deuxième édition de la journée nationale de nettoiement, a constaté l'APS.

"Concernant le petit matériel composé de brouettes, de pelles, de balais et de râteaux, pour chaque typologie, on n'a plus de trois cents unités qu'on a pu faire venir ici", a-t-il dit.

Il s'exprimait en présence de Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké, président de la commission nettoiement du comité d'organisation du Magal de Touba.

"Cette fois-ci, nous avons vraiment tenu à venir un peu plus tôt passer la journée ici et réceptionner le matériel et m'assurer aussi de la coordination", a-t-il ajouté, annonçant qu'il présidera la journée nationale de nettoiement, ce samedi à Touba.

Il a souligné que l'objectif de son ministère est de "fournir aux communautés locales les équipements nécessaires pour organiser des opérations ponctuelles de nettoyage dans divers quartiers, renforçant ainsi la propreté de la ville".

Il a exhorté les communautés à prendre soin de ces équipements, soulignant qu'ils ont été financés par des fonds publics et sont essentiels à l'amélioration du cadre de vie des Sénégalais.