Ile Maurice: Une fille en quête de justice pour sa mère torturée

Sheila Valee Munisawmy, une habitante de Rose-Hill, cherche désespérément des réponses sur ce qui est arrivé à sa mère, Radha Bangaramah Munisawmy, 63 ans, actuellement hospitalisée dans un état critique.

Cette dernière est admise à l'hôpital Dr Bruno Cheong, Flacq, depuis le 21 juin. Son état de santé est jugé critique. Cependant, avant de perdre connaissance, elle a avoué à sa fille, à quelques proches, ainsi qu'à une équipe du personnel médical, qu'elle avait été violée et torturée. La police de l'hôpital de Flacq aurait également auditionné la victime avant qu'un médecin légiste ne l'examine.

Selon sa fille quadragénaire, c'est la police qui aurait retrouvé Radha Banga-ramah Munisawmy en bordure de route. Elle était totalement dévêtue. Depuis, sa fille ne cesse de remuer ciel et terre pour que justice soit rendue à sa mère.

Elle se remémore la journée du 6 juin, quand sa mère allait encore bien. Cette dernière avait décidé de se rendre chez une proche à Quatre-Cocos. «Mo'nn al depoz li Rose-Hill, li ti an bonn sante», explique Sheila Valee Munisawmy. Le lendemain, elle s'est rendue, elle aussi, à Quatre-Cocos pour remettre une somme d'argent à sa mère. Cette dernière était très contente de se retrouver dans le quartier où elle avait vécu pendant plusieurs années. Et malgré le fait qu'elle était malade, le 11 juin, cela ne l'a pas empêchée de rester chez ses proches. «Li ti gagn infeksion iriner. Linn al konsilte ek kan linn fini konsilter, linn al kot bann lezot fami.» Sheila Valee Munisawmy devait, par la suite, apprendre que sa mère avait décidé de se rendre chez des connaissances dans la région de Trou-d'Eau-Douce. «Li ti telman kontan retourn kot li ti abite pandan enn ta banane», confie Sheila Valee Munisawmy.

Cependant, le 21 juin, elle reçoit un appel troublant d'un ami lui affirmant que l'état de sa mère est inquiétant et qu'il a déjà sollicité l'aide du SAMU. «De mo kote, mo ti malad ek mo ti admet lopital. Mo pa ti ena plis nouvel lor lasante mo mama. Ler mo'nn gagn desarz, mo finn rant lopital Flacq mardi ek mo'nn trouv mo mama dan enn leta inkietan. Li ti ena bann ble ek bann tras brile lor so lekor. Dokter inn koz ar mwa ek inn inform mwa ki so leta kritik ek ki linn gagn enn infeksion kinn repann dan so disan», relate la quadragénaire.

Le lendemain, lorsque Sheila Valee Munisawmy se rend au chevet de sa mère, elle constate que cette dernière a repris connaissance. La sexagénaire raconte alors à sa fille qu'elle a été torturée, tabassée et violée, avant d'être sodomisée. Cela s'est passé à Trou-d'Eau-Douce. «Linn dir mwa bannla inn kas so labous ek inn fors li fim sigaret. Mo'nn alert personel medikal ek mo'nn dimann ki enn polisie vini. Linn rerakont kalver ki linn pase divan tou bann dimounn prezan.» La sexagénaire a été examinée par un médecin légiste au cours de la semaine écoulée.

L'état de santé de Radha Bangaramah Munisawmy s'est cependant détérioré après qu'elle a fait ces confessions troublantes. Mais Sheila Valee Munisawmy est déterminée à rendre justice à sa mère. «Bann dimounn kot mo mama ti ale Trou-d'Eau-Douce se so bann ansien vwazin. Zot ti deza agres li dan lepase. Enn ladan ti kas so lipie an trwa ek ziska ler mo mama ena vis ladan. Me mo mama ti fini pardonn zot pou sa. Si zot inn fer mo mama kitsoz, zot bizin peye.»