Madagascar: Jirama - Délestage tournant jour et nuit à cause d'un problème de stock de carburant

La grogne monte auprès des usagers des services de la Jirama à cause des coupures d'eau et d'électricité fréquentes. La Jirama a justifié ces coupures prolongées par un retard de livraison de fioul lourd la contraignant de procéder à un délestage tournant dans le Réseau Interconnecté d'Antananarivo. Des quartiers sont pris au dépourvu parce que ces derniers n'ont même pas été notifiés.

Retour en force du délestage ! Les abonnés et les usagers de la Jirama ont droit à 2 heures de coupures d'électricité par jour ces derniers temps ! Comme à son habitude, la Jirama publie quotidiennement sur sa page Facebook un tableau indicatif des coupures pour informer les habitants. Toutefois, cela n'exclut pas le fait que de nombreux usagers sont toujours pris au dépourvu, engendrant ainsi la colère de ces derniers. Le retard de l'arrivée du bateau transportant le fioul lourd qui alimente les centrales thermiques, presque dans tout Madagascar, est à l'origine de ce problème contraignant cette compagnie nationale d'eau et d'électricité à procéder à un délestage tournant selon les explications reçues. « La Jirama doit ainsi économiser le stock de carburants disponible afin d'éviter les coupures générales. De ce fait, pour le cas du Réseau Interconnecté d'Antananarivo, nous sommes contraints de procéder à un délestage tournant d'une durée de 2h, ce jour 05 juillet 2024 entre 12 heures et 17 heures et entre 22 heures et 4h00 du matin », selon la Jirama dans son communiqué.

%

Électricité

Les impacts du délestage sur le plan économique sont importants et touchent à peu près tous les secteurs d'activité. En effet, à cause des coupures intempestives d'électricité, de nombreux commerces subissent de lourdes pertes. Ceux qui sont dans la restauration se voient contraints de se débarrasser du contenu de leur réfrigérateur et des aliments avariés par faute de mauvaise conservation. D'autres activités comme les cybercafés, les salons de coiffure, les ateliers de soudure affichent des manques à gagner d'une demi-journée au minimum à cause des coupures de courant.

Manifestations

Les manifestations contre les coupures de courant recommencent. Dans la soirée d'hier, les habitants de la commune d'Ivato Aéroport ont manifesté au rond-point. Pour se faire entendre, ils ont brûlé des pneus et ont bloqué la circulation engendrant un embouteillage monstre. Ce ras-le-bol des usagers risquerait de s'étendre puisque le délestage ne concerne pas uniquement le centre-ville mais également la périphérie.

Eau

En ce qui concerne l'adduction d'eau, de nombreux foyers paient régulièrement leurs factures pour ne pas bénéficier au final de l'eau potable de la Jirama. Si l'accès à l'eau potable est considéré comme étant un droit fondamental, c'est avec la plus grande peine que les usagers parlent de leur quotidien. Les coupures d'eau apportent leur lot de désagréments pour tous les foyers qui sont obligés d'adapter leur mode de vie sans aucune certitude sur le fait que de l'eau leur soit distribuée ; la société responsable étant silencieuse quant aux arrangements ou horaires. « Pas une seule goutte d'eau ne suinte du robinet tout au long de la journée, ce n'est qu'au cours de la nuit pour ne pas dire au petit matin que nous avons la possibilité de collecter un peu d'eau. Notre calvaire dure des mois, nous avons déjà formulé des requêtes par rapport à notre situation comme quoi nous ne recevons que très peu d'eau qui de plus n'est pas limpide, mais nous n'avons pas eu de réponse satisfaisante », déplore une mère de famille dans le quartier d'Ambohijatovo. La situation ne fait que multiplier les dépenses journalières de chaque foyer, car les familles sont obligées de solliciter des porteurs d'eau pour répondre à leurs besoins quotidiens ; le prix d'un bidon d'eau potable de 20 litres étant affiché à 500 ariary. Et vraisemblablement, il y a toujours une facture d'eau à payer !