Afrique: Midirama - En France, dimanche soir, le saut dans l'inconnu

Un peu plus d'une semaine après la proclamation des résultats officiels par la HCC, la configuration de l'assemblée se dessine.

Les députés de la plateforme présidentielle IRMAR forment le groupe majoritaire de la Chambre basse, mais ils reçoivent le renfort inattendu de 45 indépendants. Les élus du Firaisankina, qui sont 25, affichent clairement leur statut d'opposants. La prise de position de ces députés indépendants a surpris une opinion qui a tôt fait de dire qu'ils cachaient bien leur jeu. La première session de l'assemblée va permettre de clarifier les positions des uns et des autres. L'élection des membres de son bureau permanent va être révélatrice.

Le régime peut compter sur une majorité qui devrait abonder dans son sens. Le président de la République, qui est conforté dans ses positions, présente les projets qu'il avait annoncés dans son programme et dont la réalisation débute. La communication autour de ces événements est très bien faite, mais ce que tout le monde attend, c'est la manière dont les exécutants vont s'acquitter de leur tâche. La population, quant à elle, se contente d'observer et continue de subir le calvaire des coupures d'eau et d'électricité qui rythment son quotidien.

C'est vers l'hexagone que vont se tourner les yeux de nombreux Malgaches, ce week-end. La diaspora est particulièrement concernée par ces élections législatives qui peuvent bouleverser le cours de l'histoire de la cinquième République. L'extrême droite est au pouvoir. Les résultats du 1er tour ont fait vaciller le régime du président Macron. La semaine qui s'achève a cependant calmé les inquiétudes des adversaires du RN, la constitution d'un front républicain l'empêchant d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ensemble pour la République et le Nouveau Front Populaire ont réussi à s'entendre et les désistements opérés au profit des candidats les mieux placés ramènent la victoire du R.N. à des proportions plus raisonnables. Les projections faites par les instituts de sondage montrent que le parti de Jordan Bardella et de Marine Le Pen aura entre 210 et 240 députés dans la prochaine assemblée. La soirée électorale de dimanche sera passionnante à suivre.

%

Au Royaume-Uni, la défaite du parti conservateur aux élections législatives est particulièrement sévère. Le parti travailliste obtiendrait 410 sièges, loin devant leurs adversaires et leurs 131 députés. Les Tories ont été usés par leur 14 ans de pouvoir. Le leader du « labour party », Starmer, promet que « le changement va commencer tout de suite ». Il sait qu'il ne doit pas décevoir une population qui a été déçue par les mesures prises par Boris Johnson et Rishi Sunak.

En Iran, le deuxième tour de la présidentielle met aux prises le réformateur Massoud Pezechkian et le conservateur Saïd Jalili. Le premier qui a obtenu 42,4% des voix est un chirurgien qui plaide pour un Iran plus ouvert pour l'occident. Il est soutenu par les anciens présidents Mohamed Khatami et Hassan Rohani. Son adversaire est un ultraconservateur qui a des positions très dures vis-à-vis des puissances occidentales.

L'espoir revient au Proche-Orient après l'annonce de l'envoi d'une délégation israélienne au Qatar pour négocier la libération des otages. C'est le Premier ministre Benyamin Netanyahu lui-même qui a pris la décision de le faire. Il a été félicité par le président Joe Biden pour son initiative .

C'est un week-end particulier que les Français vont vivre. Ils vont être suspendus à l'annonce des résultats du deuxième tour des élections législatives qui peuvent changer leur avenir. Aucun analyste ne peut prévoir quelles en seront les conséquences. Dimanche soir, ce sera un saut dans l'inconnu.