Afrique: Association FIZA Tana - « Tso-drano » des membres du bureau au Palais Fenovola

La cérémonie de bénédiction des vingt-et-un membres du bureau de la Fiza Tana s'est déroulée à Vohipeno. C'était une occasion de les présenter aux rois Antemoro présents.

Une grande première dans l'histoire de la FIZA Tana ou Fikambanan'ny Zanak'Anteony résidant à Antananarivo. Sous le lead de son président Andriantsizehena Benja Daniel dit Dany, le bureau de cette organisation s'est rendu au Lapa Fenovola, palais de la Royauté Antemoro sis à Vohipeno, afin d'obtenir la traditionnelle » Tso-drano « . Une façon pour les membres du bureau de cette association de faire un retour à la source. » C'est une étape cruciale dans toute entreprise.

Nous croyons à la force de la Tso-drano et nous en avons besoin, compte tenu des défis qu'on ambitionne de relever au sein de notre association », a souligné Andriantsizehena Daniel à la sortie du Lapa Fenovola. L'événement était donc l'opportunité pour l'équipe dirigeante actuelle de débuter de façon officielle, dans le sens coutumier et culturel du terme, leur mandat. Quoi de plus précieuse, en effet, pour des Malgaches dignes de ce nom, des Antemoro de surcroît, que d'obtenir la » tso-drano des Mpanjakan'ny Lapa Fenovola » dans une cérémonie à l'ambiance traditionnelle respectant tous les codes et toutes les vertues Antemoro.

Perspectives

Profitant de l'occasion, les rois et sages du Palais Fenovola n'ont pas manqué de saluer l'initiative en notant » l'importance de préserver la tradition tout en bénissant l'équipe pour tout ce qu'elle entreprend de faire « . S'élever encore plus et redorer le blason des Antemoro. Telle est la mission confiée par les Mpanjaka à ce bureau nouvellement constitué. Mission qui cadre parfaitement à l'ambition de celui-ci qui entend relever le défi de « renforcer la cohésion des natifs de la région « . » Unifier les Anteony et redynamiser les associations éparpillées dans tout le territoire national est un grand challenge que l'on compte bien relever « , explique Andriantsizehena Daniel dit Dany, président de la Fiza Tana. Avant d'interpeller les décideurs aussi bien du secteur public que privé sur les opportunités économiques qu'offre la région. Des opportunités qui ne pourraient convenablement être exploitées sans des efforts entrepris dans le domaine des infrastructures comme les routes (dont la Lalana Volamena), de l'éducation ou de l'entrepreneuriat encore de la santé publique.