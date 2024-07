Madagascar National Park - 63 millions d'euros pour financer le plan stratégique

Madagascar National Parks a présenté hier, son plan stratégique pour les cinq années à venir lors du sommet annuel des partenaires intitulé : « Impulse 2024 : Ensemble pour nos Réserves et Parcs Nationaux ».

« Ce nouveau plan stratégique étalé sur une période entre 2024 et 2028 vise à améliorer l'intégrité de la biodiversité en renforçant l'engagement de Madagascar National Parks (MNP) à conserver le patrimoine unique de la Grande île », a évoqué la directrice générale de MNP, Ony Rakotoarisoa, à l'issue de cette rencontre annuelle avec ses partenaires hier au Centell à Antanimena. En outre, « nous allons développer davantage notre partenariat avec les communautés locales de base qui jouent également un rôle principal en matière de conservation des espèces faunistiques et floristiques endémiques dans les parcs nationaux. Une nouvelle stratégie s'impose ainsi pour les aider à participer à ces activités de conservation tout en augmentant leurs sources de revenu afin que les communautés locales de base ne puissent pas détruire les forêts. Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que l'Office National du Tourisme de Madagascar afin d'attirer plus de visiteurs tant nationaux qu'étrangers dans les parcs nationaux », a-t-elle poursuivi.

43 Aires Protégées gérées

L'objectif de Madagascar National Parks vise également à maintenir les services écosystémiques tout en améliorant le bien-être de la population riveraine des Aires Protégées. « Nous assurons en même temps la pérennité financière du réseau sans oublier l'optimisation de la gouvernance et de management pour une meilleure crédibilité vis-à-vis de nos partenaires. Le renforcement de la reconnaissance de MNP au niveau national et international n'est pas en reste. Un financement s'élevant à 63 millions d'euros s'avère nécessaire pour mettre en oeuvre ce plan stratégique quinquennal. Et il nous reste à mobiliser 14 millions d'euros, pour ce faire », d'après toujours ses explications

Il est à rappeler que MNP est une organisation sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. « Elle a pour mission de conserver et de gérer de manière durable, un réseau national de Parcs et Réserves représentatifs » des joyaux » de la biodiversité et du patrimoine naturel propres à la Grande Ile. Madagascar National Parks gère actuellement 43 Aires Protégées composés de parcs nationaux de types terrestre ou marin, de Réserves spécifiques et des Réserves naturelles intégrales. Ce qui représente le tiers des Aires Protégées se trouvant dans le pays », a fait savoir Rinah Razafindrabe, le président du Conseil d'Administration de MNP.

Exploitation minière illicite

Par ailleurs, il a soulevé que des technologies modernes tels que les drones sont utilisées pour les actions de préventions et de luttes contre les feux de brousse et les incendies à l'intérieur des Aires Protégées sous la gestion de MNP, outre le renforcement des patrouilles avec les agents forestiers et les comités locaux des parcs. « Nous travaillons également en étroite collaboration avec le ministère en charge des Mines et les forces de l'ordre ainsi que les autorités locales et les communautés villageoises pour lutter contre les exploitations minières illicites à l'intérieur des Aires Protégées localisées notamment dans la partie nord de la Grande île. On a même dû installer en permanence des éléments des forces de l'ordre dans un parc pour sécuriser le site face à la recrudescence des actes illicites perpétrés par un réseau mafieux », a soulevé le PCA de Madagascar National Parks.