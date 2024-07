Madagascar: Projet MAHASAKY WY - « Rôle des jeunes et des femmes dans la vie publique »

Les partis politiques ont procédé à des échanges sur les enjeux et les initiatives favorisant l'implication et l'intégration des femmes et des jeunes dans la sphère politique. Cette rencontre préliminaire rentre dans le cadre du projet MAHASAKY WY qui s'est tenue, avant-hier.

Les objectifs du projet sont notamment de saisir la valeur des rôles des jeunes et des femmes dans la vie publique, dialoguer avec les partis sur les obstacles à l'intégration, diffuser les expériences réussies à l'échelle locale et internationale, offrir aux jeunes et aux femmes la possibilité de s'impliquer davantage dans les partis, encourager l'égalité des sexes et l'inclusion, établir un plan d'action pour instaurer des règles efficaces favorisant l'intégration et la participation active dans la vie des partis et les affaires publiques.

Des séances de renforcement des compétences des partis politiques seront organisées afin d'établir un plan d'action conjoint sur le thème des Jeunes et des Femmes, indique-t-on. Le projet MAHASAKY WY est financé par le Fonds pour la Consolidation de la Paix et mené par l'UNFPA, le PNUD Madagascar et l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) à Madagascar, en partenariat avec la fondation Friedrich-Ebert-Stiftung Madagascar.