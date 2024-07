Madagascar: Benja Urbain Andriatsizehena - « Le président de l'Assemblée nationale devrait avoir de l'expérience »

L'ancien député Benja Urbain Andriatsizehena, dit Bebin, a donné son avis concernant ce que devrait être le ou la présidente de l'Assemblée nationale. Il ou elle devrait avoir de l'expérience. « L'Assemblée nationale est un lieu où règne la démocratie, c'est également un terrain politique ».

Et d'ajouter que « celui qui va présider la Chambre basse devrait être capable de parler avec les différentes tendances qui subsistent dans le pays, et ce, afin de garantir la stabilité politique ». Il estime aussi que la plateforme IRMAR doit être sur ses gardes et bien analyser la situation.

Il pense, en outre, que cette plateforme prône l'ouverture et qu'elle maîtrise les Institutions. Le président national du Rpsd a d'ailleurs dit dans le temps que « Ministre est un poste politique. Un ministre est un technicien qui sait parler aux gens et qui n'est pas décrié par ces derniers. Le pays a besoin d'hommes expérimentés et de bonne conduite ».