Sénégal: Deuxième journée nationale de nettoiement, prévue ce 06 juillet - Dr Cheikh Tidiane Dièye livre le message de Diomaye pour une mobilisation citoyenne et pérenne

Saint-Louis est à l'honneur pour la 2e édition de la Journée nationale de nettoiement, retenue pour ce samedi 06 juillet 2024, sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko. Lors d'un point de presse, jeudi 29 juin, à Jaxaay (Keur Massar), le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a exprimé sa gratitude envers le peuple sénégalais pour sa réponse enthousiaste à l'appel national du 1er juin dernier. Dr Cheikh Tidiane Dieye en a profité pour livrer le message du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a demandé à ses compatriotes de participer à cette initiative citoyenne de nettoyage, avec une mobilisation exemplaire pour marquer cette 2e édition.

« Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence et pour l'occasion que vous nous donnez de communiquer avec nos compatriotes, les Sénégalais de l'intérieur du pays et ceux qui sont dans la diaspora. Je suis ici, au nom du président de la République, son Excellence M. Basirou Diomaye Diakhar Faye. Je suis là, au nom du Premier ministre, Ousmane Sonko et de tout le gouvernement, pour remercier le peuple sénégalais. Il m'a demandé de remercier très sincèrement et très vivement, chaleureusement, le peuple sénégalais qui a répondu à son appel du 1er juin dernier« , a déclaré le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Dès son accession au pouvoir, le président avait affirmé son souhait de placer son mandat sous le signe de la citoyenneté, du patriotisme, et de l'engagement de chaque Sénégalais dans la vie de la nation. Cette première journée nationale de nettoiement marque un pas important vers cet objectif. « Que chacun mette la main à l'exercice de construction du pays, que chacun se sente concerné« , a-t-il ajouté.

Le président souhaite maintenant réitérer cette initiative, ce samedi : « La deuxième journée nationale de nettoiement aura lieu le samedi 6 juillet prochain. À Dakar, comme dans toutes les régions du Sénégal, des départements aux villages, le président souhaite que vous reveniez sur le terrain, tous ensemble, jeunes et moins jeunes, avec nos pelles, nos râteaux, nos balais et nos brouettes, pour curer et nettoyer à nouveau« , a annoncé Dr Cheikh Tidiane Dièye.

DECORATION D'UN JEUNE, EXEMPLE D'ABNEGATION ET DE CITOYENNETE

L'enthousiasme et l'engagement des Sénégalais lors de la première journée ont été remarquables, et plusieurs individus se sont particulièrement distingués. Parmi eux, un jeune homme qui, malgré l'absence de matériel adéquat, est entré dans les caniveaux et les a débouchés de ses propres mains. Ce geste, qui a ému la nation, sera honoré publiquement. « Ce jeune homme est un exemple d'abnégation et de citoyenneté. Nous l'honorerons pour son acte de bravoure qui a honoré notre drapeau et notre peuple« , a souligné l'envoyé du président de la République qui a distingué le jeune champion du nettoiement, en lui offrant des équipements de protection individuelle comportant des pelles, des gants, des gilets et des casques etc.

Pour cette nouvelle journée de nettoiement, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement prendra de nouveau le leadership, avec la collaboration de tous les autres ministères, notamment celui des Collectivités territoriales, de l'Administration territoriale, et de toutes les structures opérationnelles. Chaque entité jouera sa partition pour garantir le succès de cette initiative. Dr Cheikh Tidiane Dieye a également exprimé sa reconnaissance envers «Focus Zéro Inondation» et le «12ème Gaïndé» pour leur soutien constant et leur engagement communautaire.

AMELIORATIONS NOTABLES AU LYCEE DE PLAN-JAAXAY, APRES LES INONDATIONS

Lors de sa visite au lycée de Plan-Jaaxay, le ministre a souligné les défis auxquels cette institution a été confrontée de par le passé. « J'ai été accueilli au lycée de Plan-Jaaxay, lorsque je suis arrivé. Ceux qui connaissent ce lycée, qui y travaillent et qui y vivent dans les alentours et dont les enfants vont à ce lycée, savent que ce lycée a vécu des moments très difficiles dans le passé », a-t-il déclaré.

Le lycée, souvent victime d'inondations, n'a presque jamais pu ouvrir à temps, en octobre, à cause de la présence des eaux. Cependant, des travaux ont été entrepris pour remédier à cette situation. « Depuis qu'on a mis des travaux, on les a réalisés dedans. Avec les ouvrages qui ont été mis dans le lycée, cela les a considérablement soulagés« , a-t-il affirmé. Ces efforts ont permis de mettre le lycée hors d'eau.

Toutefois, pendant l'hivernage, des difficultés subsistent en raison de l'eau stagnante. Néanmoins, les dispositifs mis en place ont souvent permis de soulager ces problèmes, permettant ainsi au lycée d'ouvrir à temps et de démarrer l'école comme les autres lycées du Sénégal. « Le lycée a été mis hors d'eau. Et maintenant, pendant l'hivernage, il y a des difficultés parce qu'il y a de l'eau qui stagne. Mais, avec le dispositif mis en place et les autres, souvent ça les soulage et ça leur permet d'ouvrir à temps et de pouvoir démarrer l'école comme les autres lycées du Sénégal, » a-t-il conclu.

Ces efforts témoignent de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie et d'apprentissage dans les établissements scolaires, même dans les zones les plus touchées par les intempéries.