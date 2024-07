Congo-Brazzaville: Tennis de table - Les entraîneurs renforcent leurs capacités techniques

La Fédération congolaise de tennis de table que dirige Aimé Christian Wonga a organisé, du 2 au 6 juillet au gymnase Nicole-Oba, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangai, une formation spéciale pour donner aux entraîneurs de nouvelles connaissances devant leur permettre de bien animer les clubs.

Une vingtaine d'entraîneurs et animateurs des clubs venue de différents départements du Congo a participé à la session de formation animée par Paul Césaire Tiendrebeogo, un expert international de la Fédération de tennis de table. Pendant six jours, ces encadreurs ont acquis des techniques nouvelles et plus adaptées, devant leur permettre de bien organiser et former les clubs.

L'objectif fondamental de la Fédération congolaise de tennis de table est d'étendre la discipline à travers le pays et d'en faire un sport de masse et porte étendard. L'expert a fait savoir que la vision à moyen terme est d'insérer la pratique de tennis de table dans les écoles, au primaire, au collège et au lycée.

« Il agira de travailler pour que le tennis de table quitte son aspect sportif pour devenir une activité éducative. A cet effet, il nous faut un encadrement de qualité et un accompagnement soutenu de la société afin de porter plus haut le flambeau du Congo », a indiqué Paul César Tiendrebeogo.

S'exprimant à la fin de la formation, il a exhorté les entraîneurs à mettre en pratique les connaissances reçues afin qu'ils contribuent positivement à l'épanouissement du tennis de table.

« N'attendez pas gros pour changer les choses, car avec l'essentiel que vous avez, vous pouvez faire des exploits. Chacun de vous doit déjà commencer à former au moins trois sinon cinq élèves, question de participer à l'épanouissement de ce sport. Vous êtes tenus de les faire participer aux différents championnats nationaux, même s'ils n'ont pas encore un niveau requis », a renchéri l'expert à l'issue de la phase pratique.

Dans un message commun, les entraîneurs ont salué la tenue de ladite formateur qui, selon eux, leur augure un avenir sportif radieux et leur ouvre les portes du monde.