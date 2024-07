Congo-Brazzaville: Environnement - Le ministre azerbaïdjanais de l'Ecologie évoque la possibilité de financer le bassin du Congo

Au siège de la Commission climat du bassin du Congo ( CCBC) à Brazzaville, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a échangé le 4 juillet avec le ministre azerbaïdjanais de l'Ecologie et de Ressources naturelles, Mukthar Babayev, qui projette de poursuivre les discussions sur le financement des écosystèmes du bassin du Congo à la COP 29.

Le siège de la CCBC est fixé à Brazzaville pour une durée illimitée. Disposant d'une personnalité juridique, la CCBC est placée sous la tutelle de la Présidence de la République du Congo, conformément à la déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement africains réunis à Marrakech, le 16 novembre 2016.

Haut lieu où se bâtiront les stratégies de préservation et de financement, la CCBC ne cesse d'attirer la curiosité des hommes d'Etat des pays amis, en séjour de travail à Brazzaville. C'est le cas du ministre azerbaïdjanais, Mukhtar Babayev, qui, au-delà du sommet sur l'afforestation et le reboisement, tenu dans la commune de Kintélé, banlieue Nord de Brazzaville, s'est rendu au siège de la CCBC pour envisager les moyens de protection des écosystèmes du bassin du Congo. « Au cours de cet échange avec la ministre, nous avions parlé de la protection de l'écosystème du bassin du Congo et des aspects financiers. Tout d'abord, je remercie madame la ministre pour l'organisation et la mutation au siège de la Commission climat du Bassin du Congo. Par ailleurs, nous avons discuté de la sauvegarde de l'écosystème du bassin du Congo et comment trouver les voies de financement pour la réalisation des projets que nous avons ensemble », a indiqué le ministre Mukhtar Babayev.

Le bassin du Congo est un ensemble de plusieurs massifs forestiers qui couvrent au total plus de quatre cents espèces de mammifères, mille espèces d'oiseaux et sept cents espèces de poissons qui ont trouvé refuge dans la zone. Depuis plus de cinquante mille ans, il fournit nourriture, eau et abri à plus de soixante-quinze millions de personnes. C'est ainsi qu'en sa qualité de président de la COP 29, le ministre azerbaïdjanais a, par ailleurs, réitéré son engagement en ces termes : « Nous allons tenter de poursuivre nos négociations et travailler conjointement, mais aussi de soulever ces questions lors de la COP 29 à Bakou en novembre prochain ».

Précisons que la vingt-neuvième conférence des parties sur les changements climatiques, ou COP-29, se tiendra cette année, du 11 au 22 novembre, à Bakou en Azerbaïdjan. Elle réunira les pays signataires de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. L'économie de ce pays dépend fortement des exportations de pétrole et de gaz, comme les Émirats arabes unis.