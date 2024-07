Nigeria: Banque africaine de l'énergie - Le Nigeria choisi pour abriter le siège de la nouvelle institution

Les ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo) ont décidé, le 4 juillet, d'installer au Nigeria le siège de la Banque africaine de l'énergie (AEB). Dotée d'un capital de départ de plus de 3000 milliards FCFA, l'institution panafricaine devrait financer les projets pétroliers et gaziers sur le continent, en l'absence des investissements étrangers dans les énergies fossiles.

Après plusieurs mois de tractation, le Nigeria a finalement été choisi par le Conseil des ministres de l'Appo, au détriment d'autres pays candidats en lice (Algérie, Bénin et Ghana). La position du Nigeria en tant que première puissance économique du continent, premier pays producteur de pétrole en Afrique sub-saharienne et son engagement dans le secteur de l'énergie ont joué en sa faveur. L'AEB est considérée comme la pierre angulaire du financement de projets énergétiques à travers l'Afrique, promouvant l'innovation, la durabilité et la croissance économique.

Le projet d'une banque africaine de l'énergie a été conclu en mai 2022, entre l'Appo et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) basée au Caire, en Égypte. L'Afreximbank devrait apporter une bonne part du capital de l'AEB, tandis que le Nigeria a approuvé un apport de 100 millions de dollars au capital de l'institution, soit plus que les 83,33 millions de dollars requis pour les Etats membres.

L'idée du projet de l'AEB a largement été soutenue par le Congo, qui abrite le siège de l'Appo. « Le processus a bien avancé... Donc la décision a été prise, ce qui permettrait qu'à ce stade, les pays doivent contribuer, mais d'autres partenaires contribueront également, en commençant par Afreximbank. La prochaine étape, c'est la finalisation du processus de démarrage de cette banque, notamment par la tenue de l'assemblée générale, qui va mettre en place le Conseil d'administration, nommé le directeur général. Nous espérons que tout cela se fera au plus tard le 30 septembre », a expliqué le ministre congolais des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua.

%

La création de l'AEB est une réponse à la rareté des financements dans les énergies. Lors du sommet One Planet organisé en décembre 2017, le Groupe de la Banque mondiale avait annoncé la fin des financements des activités en amont du secteur pétrolier et gazier après 2019, tout en précisant que le financement d'activités en amont du secteur gazier sera exceptionnellement envisagé dans les pays les moins avancés lorsqu'il favorise indéniablement l'accès à l'énergie pour les pauvres et lorsque le projet est conforme aux engagements du pays au titre de l'Accord de Paris sur le climat. De son côté, la Banque européenne d'investissement s'est engagée à mettre fin au financement des projets liés aux énergies fossiles à partir de la fin de l'année 2021.