Congo-Brazzaville: Police - Le général Dodo Tshinyama déterminé à redorer l'image de l'UPI-HP

Trouvée dans un état d'abandon total doublé de mauvaises conditions de travail, l'Unité de protection des institutions(UPI) et Hautes personnalités (HP) renaît petit à petit de ses cendres grâce à l'engagement du général Dodo Tshinyama Itambo, le chef de cette unité de la police nationale chargée d'assurer la protection des institutions et hautes personnalités du pays.

En dépit d'une campagne de sape contre sa personne orchestrée par un groupe d'aigris déterminé à ternir son image à cause de son travail bien fait à la tête de l'UPI-HP, le général Dodo reste bien debout sur ses deux pieds et se dit déterminé à poursuivre son travail sans désemparer. Cela, dans le strict respect de la mission lui dévolue en rapport avec la vision du commandant suprême de la police nationale congolaise et des Forces armées de la République démocratique du Congo, qui veille au bon fonctionnement des institutions du pays dont il est le garant.

Doté des qualités d'un vrai leader, le général Dodo a su imprégner certaines valeurs républicaines, à savoir l'intégrité, le professionnalisme et la discipline au sein de l'UPI-HP. Par dessus tout, il prône entre ses collaborateurs le respect mutuel et fait de l'amélioration des conditions de travail des policiers de cette unité son cheval de bataille. A son actif, l'on note la dotation des véhicules en vue de faciliter la mobilité de ses équipes, la construction et la réhabilitation de la messe des officiers et de l'hôpital bien équipé avec un lot important de médicaments, l'amélioration de la ration alimentaire. Fidèle à la mission qui lui est confiée, le général Dodo avait déployé tout son arsenal pour sécuriser les candidats à la présidentielle lors des dernières élections. Ses ont été déployés sur différents sites et ont assuré avec succès la sécurité et la protection des candidats, après une formation organisée à son initiative .

Un climat de paix

Un climat serein règne au sein de l'UPI-HP. Le savoir-faire de cet officier supérieur de la police donne des cauchemars aux personnes en mal de positionnement et mal intentionnées qui tiennent à tout prix voir sa tête tombée au profit de leurs intérêts égoïstes pour enfin déstabiliser cette unité . Pour ce qui est de son parcours, il faut reconnaître que le général Dodo n'a pas été parachuté comme certaines mauvaises langues veulent faire croire à l'opinion, son ascension est le fruit d'un travail bien fait qui a retenu l'attention de sa hiérarchie.

Partout où il est passé, il a laissé des empreintes indélébiles qui font parler de lui jusqu'aujourd'hui. Dodo Tshinyama a gravi tous les échelons à la police jusqu'à avoir le grade de général et commandant de l'UPI-HP, peu avant qu'il n'assume tour à tour le poste de commandant du groupe mobile d'intervention de Kisangani, commandant second chargé de l'administration logistique de la brigade, commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative au Kasaï et commandant provincial de la police du Bas-Uélé .

Ce parcours élogieux mérite des encouragements, n'en déplaise aux fauteurs en eaux troubles qui multiplient sans succès des stratagèmes pour faire couler ce vaillant et valeureux fils du pays qui a consacré toute sa vie au service de la nation congolaise en sécurisant les personnes et leurs biens.