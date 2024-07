Sénégal: Journée nationale de nettoiement - Le gouverneur de Kaolack salue l'engage communautaire des citoyens

Kaolack — Le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Ousmane Kane, a salué samedi l'engagement communautaire des populations qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour l'organisation, chaque mois, d'une journée citoyenne de nettoiement.

Le chef de l'exécutif régional s'entretenait avec des journalistes dans le cadre de la deuxième journée nationale "sétal sunu rééw", une initiative de mobilisation sociale et citoyenne lancée pour amener les populations à participer à la prise en charge de la propreté et du cadre de vie dans leurs quartiers.

"Nous avons noté pleines d'initiatives communautaires au niveau des associations de quartiers, des jeunes et des femmes, qui sont en train de faire les mêmes opérations en même temps que nous", a magnifié M. Kane.

Se félicitant de la "belle et forte" mobilisation des citoyens et en particulier des forces de défense et de sécurité, il a indiqué que cette journée est un moment de conjugaison des efforts pour rendre agréable le cadre de vie à travers des opérations de nettoiement.

"Pour cette journée, nous avons choisi des sites assez symboliques, notamment le marché central et la gare routière (Garage Nioro) de Kaolack. Il s'agit de sites où nous notons des rencontres de brassage et d'échanges avec des activités qui produisent beaucoup de déchets et d'ordures", a expliqué Ousmane Kane.

D'après le gouverneur de Kaolack, "le fait d'être ensemble dans cette activité témoigne de notre engagement à rendre de notre environnement propre et, surtout, une propreté durable", a-t-il fait valoir. Il estime que ces activités devraient s'inscrire dans la continuité et dans la durée.

"Le président de la République a mis l'accent sur l'appropriation communautaire de cette activité, et on a été informés, ce matin, de quelques initiatives en cours au niveau des quartiers. Cela nous permet d'assurer l'appropriation de cette journée", a soutenu Ousmane Kane.

Le président des "72 heures du Sine-Saloum", Fallou Kébé, répondant à cet appel du président de la République, a offert 30 bacs à ordures et un important lot de matériels de nettoiement à la gare routière communément appelée "Garage Nioro".

"J'ai choisi les lieux qui accueillent beaucoup de personnes, comme les marchés, les gares routières et autres établissements scolaires pour offrir du matériel de nettoiement et des bacs à ordures pour contribuer à les rendre propres afin de lutter contre la propagation de certaines maladies", a expliqué M. Kébé, également président de l'AS Saloum.

Président du comité de gestion de ladite gare routière, Papa Babacar Ndour a salué le geste du donateur qui contribue à l'assainissement de ce lieu de rassemblement au grand bonheur des acteurs du transport routier et des usagers.

"Ce geste n'est pas une première, puisque Fallou Kébé nous a toujours accompagnés dans le cadre des activités de nettoiement de la gare routière. Nous le remercions infiniment et lui promettons de bien préserver et d'entretenir le matériel mis à notre disposition, tout en travaillant à garder les lieux propres", a promis M. Ndour.

Le délégué régional de la Société nationale de gestion intégrée des déchets solides (SONAGED) à Kaolack, Daouda Thioune, a remercié le chef de l'Etat d'avoir "relancé cette activité phare de notre pays". il déclare avoir mobilisé plus de cinquante agents, une dizaine de véhicules, du matériel lourd et du petit matériel.

"Nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est mieux ! C'est pourquoi il faut faire comprendre aux citoyens comment s'aligner à notre schéma organisationnel", a lancé M. Thioune.