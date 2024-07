Congo-Kinshasa: Maniema - Le PADRIR octroie des semences à 7 stations d'alevinage grâce au financement de FIDA

Sept stations d'alevinage bénéficient de semences de poissons (clarias et tilapias) du Programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient(PADRIR), grâce au financement du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Cinq stations bénéficiaires se trouvent dans la ville de Kindu et ses environs, une à Nyoka et une autre à Salokwango.

Lors de la mission de supervision conjointe Gouvernement-FIDA, les bénéficiaires saluent l'appui du PADRIR et demandent encore plus d'accompagnement pour la réussite de ce projet.

L'Organisation paysanne Mukulumania, compte 30 membres, dont 12 femmes, et 6 étangs piscicoles plus un Bac de quarantaine. Elle a reçu des semences de clarias et des tilapias pour ses membres pour la multiplication d'alevins. Ces alevins évoluent normalement.

Cependant, le président de cette organisation paysanne, Jean Mbukani, épingle certaines difficultés rencontrées en formulant des recommandations :

« Les grandes difficultés d'abord ce sont les problèmes de l'assainissement et d'outils aratoires, il y a aussi le problème de gardiennage. Ça coûte cher. Il faut aussi avoir une machine qui peut nous aider à la longue à fabriquer des recettes locales parce qu'un bon jour le PADRIR peut partir, mais on va pérenniser l'activité. Nous voulons avoir la formation dans tous les domaines et être informés parce que la formation est la base de tout ».

Selon le Programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient, l'objectif est d'avoir douze stations d'alevinage au Maniema et de procéder à la multiplication des alevins améliorés pour en faciliter l'accès aux ménages piscicoles.

Lors de la mission de supervision conjointe Gouvernement-FIDA, les bénéficiaires ont salué l'appui du PADRIR et demandé encore plus d'accompagnement pour la réussite de ce projet.