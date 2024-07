Ile Maurice: L'ADSU ne perçoit plus de «source fund» et de «reward money» depuis un an

Après le scandale des berlines de luxe appartenant au gouvernement mais utilisées à des fins personnelles par les enfants du commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, les Casernes centrales sont secouées par un autre scandale ayant trait à l'argent attribué aux policiers pour lutter contre la drogue dans le pays. Les unités de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), qui sont chargées de faire de grosses saisies de drogues et des arrestations, ne reçoivent plus de source fund ni de reward money depuis plus d'un an.

Or, un budget de Rs 500 000 comme source fund est mensuellement alloué par le bureau du Premier ministre à l'ADSU afin que cette unité puisse travailler avec efficacité sur le terrain. Cet argent est généralement réparti entre toutes les unités de l'ADSU à des fins de location de véhicules banalisés utilisés dans le cadre de filatures ou de couvertures et d'achat de cartes téléphoniques pour que les policiers sous couverture puissent échanger avec leurs contacts, de même que tout ce dont les équipes ont besoin pour avoir les renseignements requis pour monter des opérations d'envergure et faire de grosses saisies de drogue.

Auparavant, c'était le Deputy Commissioner of Police Choolun Bhojoo, l'ancien patron de l'ADSU, qui recevait cette somme pour une distribution équitable entre les différentes divisions de l'ADSU. Depuis son transfert à l'aéroport, le 28 février 2023, ce budget est géré par le CP, Anil Kumar Dip, qui reçoit ces Rs 500 000 afin qu'il en fasse la distribution.

%

Une source qui a tari?

Plusieurs sources au sein de l'ADSU confirment que cet argent n'est plus distribué depuis un an. Ces sources se demandent si elles sont dans le collimateur de la hiérarchie de la police et craignent un possible démantèlement de leur brigade dans le sillage des recommandations de la commission Lam Shang Leen. Elles se demandent aussi où est passé cet argentet qui en profite? Selon nos informations, ce sont quelques unités de la police, comme la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU), la Special Striking Team (SST) et la cellule spéciale de la Special Support Unit (SSU), qui trouveraient grâce aux yeux du CP et qui profiteraient de ce budget destiné aux éléments de la brigade anti-drogue. La frustration se fait sentir parmi ces derniers, et ils seraient démotivés et ne mettraient plus le coeur à l'ouvrage.

L'ADSU lésée

Lorsqu'il a pris son poste en tant que CP, dans sa première déclaration de presse en novembre 2021, Anil Kumar Dip avait déclaré qu'il avait rétabli le reward money après avoir constaté une grande démotivation parmi les éléments de l'ADSU. Ce système avait été suspendu sous la direction de l'ancien CP Khemraj Servansingh et cela avait eu pour résultat une diminution significative des saisies de drogue par les enquêteurs de l'ADSU. «J'ai choisi de réintroduire la prime pour encourager les policiers de l'ADSU à obtenir des résultats positifs», avait alors précisé Anil Kumar Dip.

Selon les statistiques officielles de l'ADSU, depuis le retour de la prime, le nombre de trafiquants arrêtés a presque doublé par rapport aux années précédentes, de même que les saisies de drogue. Or, là encore, il nous revient que les unités de l'ADSU ne perçoivent plus de reward money depuis un an. Une source laisse entendre que ce sont toujours les mêmes unités susmentionnées et privilégiées qui reçoivent aussi le reward money.

Critères d'obtention de cette prime

Les critères à considérer pour l'obtention de cette prime incluent la nature et les circonstances d'un cas, le nombre de personnes arrêtées, la quantité, ainsi que la valeur des drogues et des objets saisis, le niveau de risque impliqué, ainsi que la fiabilité et la régularité des informateurs. Ces éléments sont essentiels pour que le CP puisse approuver l'octroi du reward money.

Une somme de Rs 700 000, versée comme reward moneyà un des informateurs de l'ADSU, dont les informations avaient abouti à la saisie de 135 kilos d'héroïne dissimulés dans des cylindres importés d'Afrique du Sud, le 9 mars 2017, et à l'arrestation subséquente de Navind Kistnah, a créé des remous. Selon la procédure, c'est le chef de l'ADSU qui est chargé de remettre le reward money après avoir obtenu l'aval du CP et le décaissement du manager du département des finances.

Pensant qu'il y avait eu maldonne dans la distribution de cette récompense financière dans l'affaire Kisnah, l'Independent Commission Against Corruption (l'ICAC) a saisi la Cour suprême pour obtenir des détails sur ce paiement et connaître l'identité du ou des informateurs de l'ADSU dans cette affaire. Depuis, l'ICAC et l'ADSU sont à couteaux tirés. Si la police a révélé le montant à l'ICAC par le biais d'un voucher, elle n'a en revanche pas voulu révéler l'identité du récipiendaire à l'ICAC. La commission anti-corruption n'a pas lâché prise et elle a même convoqué le chef de l'ADSU d'alors pour un interrogatoire.

Nous avons envoyé un courriel au Police Press Office pour obtenir la version de la hiérarchie et nous sommes toujours en attente d'une réponse. Voici les questions envoyées:

Pourquoi l'ADSU ne perçoit plus ni source fund ni reward money depuis un an ?

Selon nos informations, seules les unités de la DCIU, de la SST et de la cellule spéciale de la SSU reçoivent ces allocations du CP. Est-ce vrai ?

L'inspecteur Shiva Coothen, du Police Press Office, a déclaré ceci : «Je suis chargé de vous informer que concernant les primes pour le personnel de l'ADSU, les paiements sont effectués par batch et non individuellement.»