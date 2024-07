Ile Maurice: Pop Icon fait la leçon en BM56

Sa côte de favori était synonyme de confiance. Les sceptiques lui prédestinaient cependant des circonstances difficiles. Il n'en a rien été! Pop Icon s'est vite mis en pole position avant de briller avec facilité dans une fourchette qu'il abordait pour la toute première fois.

Ne sous-estimez jamais les chevaux de l'écurie Zaki lorsqu'ils montent en classe. Ca été le cas avec Stageworld la semaine dernière et encore le cas aujourd'hui avec Pop Icon. Il était, certes, affiché favori de la course mais il faut dire que plusieurs spécialistes du giron ne lui voyaient guère gagner de la sorte. Voir ne pas gagner du tout !

Tout d'abord, on ne savait pas où il allait courir. Son jockey devait même le déclarer avant la course. Lui qui a gagné ses deux dernières courses en étant devant, c'était une certitude que les Lickerio et Juniper Lane n'allaient pas le laisser faire cette fois. Reste que Pop Icon a bondi de sa stalle pour s'emparer du commandement. Lickerio devait subir le dos de Pop Icon alors que Juniper Lane s'est retrouvé en troisième épaisseur à un moment donné.

On ne dit qu'il a eu tout pour lui car cette course a été courue sans frein. 12.02-11.50-11.37-10.87-10.62-25.28. Les temps séquentiels le démontrent ! Ce n'est pas parce qu'aucun adversaire n'est allé disputer le commandement à Pop Icon que cette course est louche. Pop Icon a été tout simplement le meilleur cet après-midi. 1m21.97s les 1365m !

%

Zaki a brillé dans deux autres courses. Il a d'abord fait mouche dans la deuxième course. Spotted Pearl a brillé avec Swapneel Rama. Ce dernier a pris le commandement, chose qu'Allyhosain aurait dû faire la dernière fois. Il était toutefois pas encore «fit» selon son entourage ce jour-là. Allyhosain, on le redit, peut s'estimer chanceux de n'avoir pas été sanctionné pour cette monte.

La jument Aditi a offert le triplé à Zaki dans la dernière. Elle a eu un trajet tranquille sur les barres avant de repartir sur la fin, rattrapant Rain Must Fall. Des changements de tactiques (October Sun et Yoho Mist) avaient été signalés par la HRD dans cette course.

Yannick Perdrau s'est signalé dans la septième course grâce à Bella Fiorino. Ce dernier a réalisé le «pillar to post».Rawat a, lui, fait mouche, toujours de bout en bout, avec Bellagio King dans la troisième épreuve. Rawat devait rempiler dans la quatrième avec Arbitrator. Ce dernier s'est montré moins immature, résistant au retour du favori Lite Of My Life. Gypsy King a offert la première course à Raj Ramdin. Il a gagné dès sa reprise dans un lot moyen.