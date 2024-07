Algérie: Festival national de musique moderne des jeunes à Oran - la troupe 'Taritine' d'Illizi décroche le premier prix

ORAN — La troupe "Taritine" de la wilaya d'Illizi a décroché le premier prix de la 21e édition du Festival national de musique moderne des jeunes, organisé à Oran sous le slogan "Victoires de l'Algérie:

acquis et réalisations".

Le groupe Dhibian de la wilaya de Khenchela a remporté le deuxième prix de cette manifestation musicale qui a pris fin vendredi soir au Village méditerranéen d'Oran, alors que le troisième est revenu à un groupe de la wilaya de Tiaret et le prix du jury du Festival a été décerné à la troupe Kerchaf de la wilaya d'Adrar.

Un public nombreux constitué de jeunes et de familles a suivi les soirées musicales organisées trois jours durant dans le cadre de ce Festival, où 16 groupes artistiques de jeunes de 15 wilayas du pays se sont produits sur la scène, interprétant des chansons qui reflètent la culture locale de chaque région et mettant en valeur la diversité et la richesse du patrimoine musical algérien.

En marge de cette manifestation, des sorties touristiques ont été organisées au profit des membres des troupes artistiques à des sites dont le complexe sportif olympique "Miloud Hadefi", le Théâtre régional "Abdelkader Alloula" et le Musée public national "Ahmed Zabana", au centre-ville d'Oran, au boulevard Front de mer et au Fort Santa Cruz, a indiqué le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran, Adel Tadjer.

Des troupes artistiques participantes ont également animé des soirées artistiques dans certaines communes de la wilaya, notamment Boutlélis, Tafraoui et Ain Turck.