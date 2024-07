Maroc: 53è FNAP à Marrakech - Des artistes chinois 'émus et impressionnés' par la diversité et la richesse du folklore marocain

Marrakech — Au fil des éditions, les organisateurs du Festival National des Arts Populaires (FNAP), ce rendez-vous annuel qui célèbre la richesse et la diversité du patrimoine culturel immatériel du Maroc, ont veillé à s'ouvrir sur d'autres cultures, à l'instar de cette 53è édition, dont la Chine est l'invitée d'honneur.

Une initiative à travers laquelle les organisateurs de cet événement incontournable, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tendent à renforcer l'échange et l'interaction entre la culture marocaine et celles des pays invités, tout en offrant une occasion idoine aux artistes venus d'autres cieux de découvrir ce legs civilisationnel séculaire dont jouit le Royaume.

C'est dans cette optique que des artistes membres de la troupe chinoise "Route de la Soie", se sont dits "émus et impressionnés" par cette diversité et cette richesse exceptionnelle du folklore marocain, soulignant avoir senti un "immense amour" et une "impressionnante passion" des troupes marocaines exécutant leurs performances sur scène.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, dans le cadre de la 53è édition du FNAP, qui se poursuit jusqu'au 8 juillet dans la Cité ocre, ces artistes de renommée ont expliqué que cette passion dégagée par les artistes marocains dénotent leur attachement fort, à l'instar de tous les Marocains, à leur patrimoine ancestral et leur souci de transmettre ce précieux héritage, de génération en génération, soulignant que cette nouvelle expérience vécue, à travers leur invitation à ce prestigieux festival, ne peut être qu'enrichissante.

%

Tout en exprimant leur fierté de prendre part à cette édition, ils ont fait savoir que cette passion des artistes marocains leur rappelle l'amour qu'éprouvent les artistes chinois à leur patrimoine.

Ces arts populaires marocains sont une "véritable source d'inspiration", ont-ils enchaîné, expliquant que cet échange culturel est susceptible de promouvoir et d'améliorer les performances artistiques des uns et des autres, mais tout en veillant à préserver l'authenticité artistique de chaque pays.

Ils ont expliqué certaines similitudes et points de convergence entre certains arts populaires en Chine et au Maroc, notamment en termes de rythmes et de sonorités.

D'autre part, les artistes chinois n'ont pas caché leur volonté et leur disposition à réaliser des fusions avec des troupes marocaines, une expérience qui sera certainement enrichissante pour les deux parties.

Ils ont, dans ce sens, fait part de leur entière disposition à réaliser des performances et à mettre en oeuvre des projets artistiques communs prochainement avec leurs homologues marocains, sachant que la troupe a déjà interprété des chansons marocaines au cours de sa reproduction lors de cette édition, faisant savoir que cette prestigieuse troupe chinoise se reproduira également le 8 juillet à Rabat.

Evoquant l'impact des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle sur l'authenticité des arts populaires et la musique en général, ces artistes chinois ont expliqué que l'amour, la passion et l'attachement des peuples, à l'instar des Marocains, à leur patrimoine sont les véritables garants de la pérennité et de la préservation de ce legs séculaire, en dépit de l'urbanisation et de la modernisation galopante des sociétés.

A noter que la troupe "Route de la Soie" continuera d'émerveiller le public du festival par ses spectacles durant cette 53è édition du FNAP, notamment par des comédies musicales imprégnées de mélodies et de rythmes chinois et asiatiques, mettant ainsi en lumière la richesse de la culture populaire chinoise.