Maroc: Assilah abrite la session estivale de son Moussem culturel international du 05 au 27 juillet

Rabat — La Fondation du Forum d'Assilah, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) et la commune d'Assilah, organisent la 45è édition du Moussem culturel international d'Assilah, en deux sessions, estivale et automnale, à l'instar des deux saisons précédentes.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la session estivale de cette édition sera consacrée aux arts plastiques et s'étendra sur la période allant du 05 au 27 juillet, indique un communiqué de la Fondation du Forum d'Assilah.

Cette édition sera marquée par l'organisation d'une exposition collective à l'occasion du 45ème anniversaire de l'organisation par la Fondation du Forum Assilah d'ateliers de gravure et d'estampe, et d'une exposition hommage sous le thème "Chemins croisés" des artistes Malika Agzenai (Maroc) et Akemi Noguchi (Japon) à la galerie du Centre Hassan II à Assilah, précise la même source.

Le Palais de la Culture accueillera également, une exposition collective de créations modernes dans l'art de la gravure et une exposition de l'artiste plasticien marocain Abdelkader Melehi, ainsi qu'une exposition pour les enfants "Talents du Moussem". Ces expositions se dérouleront du 13 juillet au 31 décembre 2024.

Au cours de cette édition, le Moussem accueillera un colloque sur "Le marché de l'art et la création de la valeur" les 13 et 14 juillet, un second colloque sur "L'art contemporain et le discours de la crise" les 19 et 20 juillet, ainsi qu'un hommage aux artistes Malika Agzenai et Akemi Noguchi le 21 juillet.

L'évènement comprendra également trois conférences thématiques, la première awée autour d'"une introduction à l'histoire des gravures au Maroc" par l'archéologue Abdelkhalek Majidi le 15 juillet, et la deuxième sur "L'histoire et le développement de l'art de la gravure" par l'artiste plasticien Michel Barzan (Belgique) le 18 juillet. La troisième conférence portera, quant à elle, sur "L'histoire de l'imprimerie et de l'édition au Maroc" de Latifa Guendouz (Maroc) le 18 juillet, outre une cérémonie de signature du livre écrit en arabe "L'auteur dans l'image" de Charaf Eddine Majdouline (Maroc) le 14 juillet, précise le communiqué.

Le programme de cette session d'été verra l'organisation d'un atelier de peinture murale, une tradition depuis le printemps 1978, qui aura lieu cette année, dans différentes ruelles de la Médina d'Assilah, entre 5 et 12 juillet, avec la participation de 14 artistes. Un atelier de peinture murale pour les enfants d'Assilah sera également organisé durant la même période.

Du 13 au 27 juillet, la Fondation organisera, dans les ateliers d'arts plastiques du Palais de la Culture, des ateliers de teinture, de gravure et de lithographie avec la participation de 25 artistes plasticiens venus d'Espagne, de Bahreïn, de Belgique, du Portugal, de Grande-Bretagne, de Malte, d'Egypte, du Japon, de Syrie et du Maroc, en plus de l'atelier pour enfants "Talents du Moussem" dans les jardins du Palais de la Culture entre le 13 et le 27 juillet.

La Bibliothèque Prince Bandar Bin Sultan d'Assilah, accueillera l'atelier "Expression littéraire et écriture pour enfants", supervisé par le Professeur Mustapha Baalich, pour les collégiens et lycéens d'Assilah du 15 au 19 juillet, poursuit la même source.La session d'automne de la 45e édition du Moussem culturel d'Assilah se tiendra durant les mois d'octobre et de novembre. Plusieurs séminaires seront organisés dans le cadre de la 38ème édition de l'Université ouverte Al-Mu'tamid Ibn Abbad, ainsi que deux séminaires organisés en coordination avec le Policy Centre for the New South, indique-t-on.

Ces colloques verront la participation de chercheurs, penseurs, décideurs, poètes et professionnels des médias arabes, africains et internationaux, en plus d'ateliers d'art, de gravure et de lithographie, d'expositions d'art, d'ateliers créatifs et de spectacles musicaux, conclut le communiqué.