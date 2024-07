Cameroun: La vision progressiste du Ministre de la santé Manaouda Malachie

Qu'une mère vienne en consultation pour prendre des conseils sur un vaccin ou la diversification c'est du non-sens. A-t-on besoin d'examiner l'enfant pour cela?

Qu'une femme appelle le médecin un dimanche dans la nuit parce que son enfant de 5mois fait des selles striées de sang, disant qu'elle a déjà donné du flagyl, et je lui dis que l'enfant fait probablement une invagination intestinale, d'aller directement aux urgences, de ne pas attendre le matin, et qu'elle m'appelle très tôt lundi matin pour me dire que c'était une invagination intestinale et que l'enfant a été opéré avec succès...Ça c'est la télémédecine .

Le Ministre de la Santé Publique, Dr. Manaouda Malachie, affiche une vision moderne et pragmatique. Il vient de valider la conformité législative de la télémédecine et souligne son potentiel à améliorer l'accessibilité et la qualité des soins au Cameroun.

En reconnaissant l'importance de la digitalisation de l'activité médicale, le Ministre démontre une compréhension approfondie des défis actuels et des opportunités offertes par les nouvelles technologies. Il voit dans la télémédecine une réponse appropriée aux besoins de santé des populations, en particulier celles qui sont éloignées des centres médicaux.

Lire aussi dans la rubrique SANTE