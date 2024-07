Cameroun: Lle ministre Atanga Nji a tranché, Maurice Kamto n'ira pas à la présidentielle de 2025

Ce mercredi 03 Juillet 2024 en marge de la première conférence semestrielle des Gouverneurs des régions, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji a insisté sur la sécurité pendant les élections. Dans ce point important de l'ordre du jour, le patron des partis politiques et de la sécurité national a envoyé un message clair au président du MRC Maurice Kamto, tranchant ainsi les débats sur sa possible candidature lors de la présidentielle de 2025.

« Le Président Paul BIYA, Maître souverain des Institutions Républicaines est un homme d'Etat fair play.

Voilà pourquoi il avait décidé de libérer le mandataire social du MRC afin de lui permettre de prendre part aux élections législatives et municipales du 09 février 2020 et de rentrer dans le jeu républicain.

Qu'est qu'on a constaté ? Il a volontairement décidé de boycotter les élections. Mieux, il a fait une conférence de presse pour justifier pourquoi il a décidé de boycotter les élections législatives et municipales. Il a précisé qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et qu'il n'ira pas au Sénat. Pourquoi parle-t-il de 2025 alors qu'il s'est mis hors-jeu ? J'ai moi-même mobilisé les préfets et sous-préfet qui sont restés au bureau parfois jusqu'à minuit pour recevoir les dossiers des militants du MRC. » Explique le ministre parlant du boycott dont les conséquences impacteront les futures échéances électorales.

Le ministre Atanga nJi ne finira pas sans mettre en garde le professeur Maurice Kamto face aux menaces sur les fraudes électorales

« Le leader politique qui va essayer de perturber le déroulement des élections va regretter d'avoir rejoint le jeu politique », a-t-il déclaré le ministre devant les gouverneurs des régions avant de poursuivre :

« La politique ce n'est pas la rue. On vous donne une chance vous dites que cette chance là ça ne vaut rien et après on se réveille le matin pour dire que vraiment on va mourir. Non il va aller mourir seul. Personne ne l'accompagne dans sa tombe. Il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent au marché. C'est une mise en garde claire. Les autorités sont la pour encadrer les activités des partis politiques. Nous sommes pour le respect de la loi et la loi doit être respectée. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter une élection avec pour conséquence boycotter la chaine présidentielle.»