Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le budget 2025 de l'UDSN estimé à plus de onze milliards FCFA

Le Comité de direction de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN), qui s'est réuni le 5 juillet dans la commune de Kintélé, sous la présidence du Pr Théophile Obenga, a adopté le budget 2025 à plus de 11 milliards FCFA contre celui de 2024, évalué à 9 816 000 000 FCFA.

La réunion du comité de direction a adopté également plusieurs autres documents dont le compte-rendu de la session extraordinaire du comité de direction du 5 octobre 2023, le rapport d'activités 2023, les comptes administratifs et de gestion 2023, l'évaluation à mi-parcours du plan stratégique de développement (2022-2026), le budget rectifié 2024, les programmes de l'école des mines, de l'hydraulique et de l'énergie (EMHE) qui sera ouverte en 2025, le programme de master professionnel es sciences de l'éducation : parcours-type « master conception et évaluation des curricula ».

De même, le comité a approuvé les programmes révisés de l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et aménagement, et de l'Institut supérieur d'architecture, urbanisme, bâtiment et travaux publics, le programme d'activités 2025, le calendrier universitaire 2024-2025, le rapport d'autoévaluation, le manuel de procédures et programmes, le rapport d'activités au 30 juin 2024 ainsi que les accords de coopération et les partenariats.

Le président du comité de direction a noté des avancées très encourageantes enregistrées en quatre ans d'existence de l'UDSN. Il a souligné, entre autres, le perfectionnement de l'encadrement administratif, l'évaluation de la recherche scientifique et de la recherche pédagogique ainsi que la création d'autres instituts dont l'EMHE. « L'université est arrivée au stade de la maîtrise et du doctorat, c'est à féliciter. Le point le plus important aussi, c'est la coopération internationale », a souligné le Pr Théophile Obenga.