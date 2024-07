Congo-Kinshasa: Lubero - Le site de cantonnement du P-DDRCS de Kasando incendié par le M23

Le site de cantonnement des combattants candidats au Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS) de Kasando dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu) a été incendié par les rebelles du M23 il y a une semaine. Cette information est rapportée, ce samedi 6 juillet à Radio Okapi, par le chef d'antenne du P-DDRCS Butembo-Lubero, Yuston Kambale Kinyali.

Les rebelles ont mis le feu à ce site lorsqu'ils ont occupé la commune rurale de Kirumba à 75 kilomètres de Lubero-centre.

A la suite de cet incendie, les opérations de désarmement et démobilisation sont à l'arrêt dans le territoire de Lubero.

Plus rien ne reste du site de cantonnement de Kasando brulé par les rebelles du M23. Au moins sept grandes tentes, des maisons construites en planches et d'autres effets pour l'hébergement et la prise en charge des ex-combattants ont été incendié par les rebelles.

Les 287 ex-combattants en provenance de Mubambiro dans le Masisi et Mambango à Beni qui attendaient dans ce site leur réinsertion communautaire l'avaient abandonné et s'étaient volatilisés dans la nature à l'approche du M23.

Yuston Kambale Kinyali, chef d'antenne du P-DDRCS Butembo- Lubero, dit craindre pour leur sécurité :

« Actuellement, nous sommes seulement en mesure de gérer 80 ex-combattants dont la zone de retour était la ville de Butembo. Les autres, on ne sait pas là où ils se trouvent et c'est un danger pour le programme PDDRC-S et pour la communauté. C'est pour cette raison que nous sollicitons du gouvernement de voir comment nous faciliter les recherches de ces ex-combattants pour les mettre dans un milieu où ils seront sécurisés. Car ils peuvent être pris pour cible par les groupes armés et le M23 ».

Le site de cantonnement de Kasando situé à 7 Km de Kirumba était le seul qui recevait tous les combattants candidats au P-DDRCS dans la ville de Butembo et le territoire de Lubero.

La commune rurale de Kirumba est aux mains des rebelles depuis environ une semaine.