Madagascar: Boeny - Trois nouveaux sites classés aires protégées

Le coordonnateur régional du projet Impact (Improving Market Partnerships and Access to Commodities ou améliorons ensemble les partenariats de marchés et d'accès aux produits de base) Madagascar et le représentant de la DIREDD Boeny/Betsiboka ont présenté officiellement au gouverneur de la région Boeny,

Mokhtar Andriantomanga, les démarches qui ont été prises pour procéder à la mise en place de trois sites classés zones protégées, vendredi dernier au bloc administratif à Ampisikina. Il s'agit des forêts de Madiromirafy Ankirihitra, Ankasiza et Mariarano dans la région Boeny.

Le projet Impact Madagascar se charge ainsi d'organiser toutes les démarches et étapes techniques pour que ces lieux soient ainsi classifiés en aire protégée.

Adoptée

« Les membres du VOI (Vondron'olona ifotony) ou collectivités de base ont déjà pris la responsabilité de garder et de gérer ces zones protégées pour qu'elles durent. Maintenant, elles vont aller plus loin car il n'est pas facile de traiter avec les gens qui détruisent les forêts à la base », a déclaré Rado Rakotondrabe, coordonnateur régional d'Impact Madagascar.

« La région est prête à tout ce qui doit être fait pour aider à la réalisation du projet. Cette demande de classification a été adoptée après la fin du projet PAGE II/GIZ et l'élaboration du COPIL (Comité de pilotage) pour le nouveau projet GIZ PADDI. Ces lieux sont devenus des zones protégées car ils contiennent des ressources naturelles tant terrestres qu'aquatiques qui n'existent qu'à Madagascar. La désignation d'un lieu comme zone protégée est l'un des moyens de protéger les ressources naturelles et sera un catalyseur de développement pour le lieu et pour la région», a souligné le gouverneur.