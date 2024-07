Gabon: Oyem - Sortie de la 1ère cuvée du programme de formation aux TIC

Le weekend écoulé, la population de la commune d'Oyem a pris d'assaut, le gymnase (salle) du POBO, pour assister à la cérémonie solennelle de remise des parchemins à 129 (cent vingt-neuf) jeunes (femmes, hommes), qui ont pris part pendant un mois et demi, à un séminaire de formation sur les TIC (les technologies de l'information et de la communication), pour l'autonomisation des jeunes.

Il s'agit des filières Bureautiques, Maintenance en Informatique et l'énergie solaire. Ainsi donc à la clôture de la première phase de la formation qui s'est déroulée sur la conduite de la chaine UNESCO, on notait la présence du Ministre des Comptes Publics, Charles Mba, le Parrain de ladite cuvée, du ministre de l'Habitat, Ludovic Megne, du Général Eyi Ngui, de l'Ambassadrice du Cameroun, SEM Ngaeto Zam Edith Félicité Epouse Ondoa, du Gouverneur Jules Djeki et d'une Kyrielle d'invités.

En effet, le Ministre Charles Mba fait de Minboane (les actes), son cheval de bataille et de la culture son travail, notamment auprès des jeunes de la commune d'Oyem, en partance celle du Woleu-Ntem afin qu'elle soit bien formée pour l'épanouissement du pays.

Il ne désarme pas sur ce point en y posant des actes palpables tout en évitant de laisser quelqu'un au bord de la route. La preuve, ce séminaire regroupant, les scolaires, les déscolarisés et ceux en activité. De ce fait, il continue d'investir davantage dans ce type de formation nouveau afin que les jeunes aient des connaissances techniques en la matière et ce, en prélude de ce qui va se passer au Centre Multisectoriel d'Ebeigne.

%

Cependant, il s'est dit impressionné par les cours retenus et d'inviter les jeunes à se lancer dans l'assaut des opportunités qui se trouvent désormais devant eux avant d'inviter ces derniers de mettre à profit, cette formation qui a eu le soutien total des plus hautes autorités.

De sa part, Emérence Mengue, la représentante des stagiaires, a reconnu les bons actes posés par le ministre Charles Mba à l'endroit de la jeunesse d'Oyem et qui marque des esprits de tout une génération quant aux titulaires de la chaine UNESCO. Il a adressé ses remerciements au parrain Charles Mba et de la volonté des plus hautes autorités qui ne cessent de mettre tous leurs efforts pour la formation des jeunes.

Au terme, ce fut la remise des attestations, des kits, des certificats aux ayants droits et ce dans l'apothéose.