CONSTANTINE — Les wilayas de l'Est du pays ont célébré, vendredi, le 62ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse en lançant plusieurs projets de développement et l'inauguration d'autres.

A Constantine, les autorités de la wilaya accompagnés de membres de la famille révolutionnaire se sont rendus au cimetière des chouhada, où ils se sont recueillis à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954 après avoir procédé durant les 3 derniers jours au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets relevant, notamment des secteurs des travaux publics, des ressources en eau en plus de la remise des clés d'un important quota de logements de diverses formules et le raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz à travers des communes de la wilaya.

Dans la wilaya de Batna, la célébration de cette date anniversaire a été marquée par l'organisation d'une conférence d'histoire au musée du moudjahid animée par des professeurs et des spécialistes en histoire en présence des autorités civiles et militaires et des moudjahidine dont certains ont bénéficié à cette occasion de chaises roulantes.

Au centre régional anti-cancer, il a été procédé à la remise de 12 véhicules au profit d'établissements de santé situés dans plusieurs communes de la wilaya (6 véhicules de transport de médicaments, 3 véhicules frigorifiques et 3 bus) en plus du lancement jeudi soir des "soirées de l'été de Batna" au théâtre de plein air du complexe sportif et culturel de la cité Kechida, une manifestation organisée par la direction de la culture et des arts et qui devra se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juillet avec la participation d'artistes de plusieurs wilayas.

Le programme de célébration du 62ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse a été également marqué par la mise en service de plusieurs projets de développement relevant des secteurs des ressources en eau dans les régions enclavées, notamment et la remise des clés d'un important quota de logements tous segments confondus.

A la wilaya de Skikda, le wali Mme Houria Meddahi accompagnée des autorités locales civiles et militaires et des représentants de la famille révolutionnaire et de la société civile a visité une exposition de photos au palais de la culture et des arts Malek Chebel organisé par le musée du moudjahid "colonnel Ali Kafi" avant d'honorer les membres de la famille du défunt moudjahid Mohamed Belkdar, ancien secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidines (ONM), à Skikda décédé il y a quelques jours.

Il a été procédé également à la remise de décisions d'attribution de 34 pompes à eau au profit de communes souffrant de perturbations dans l'alimentation en eau potable.

La célébration de l'évènement a été marquée à Ouled Djellal par l'organisation de cérémonies en l'honneur des moudjahiddines Ben Riyala Mohamed, Dhahoui Ahmed et Youbi Asaid au chef-lieu de wilaya après avoir procédé jeudi soir à la mise en service de 2 stades de proximité, d'une piscine de proximité et d'une salle de soins, à la commune Sidi Khaled.

Les autres wilayas de l'Est du pays ont connu des festivités similaires marquant la célébration du 62ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.