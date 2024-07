Congo-Brazzaville: Administration du territoire - Trois nouveaux départements en création

Le nombre de départements va passer de douze à quinze en République du Congo. Le Conseil des ministres du 3 juillet a approuvé la création des départements de la Nkeni-Alima, Djoué-Léfini et Congo-Oubangui.

Avec pour chef-lieu Gambama, le département de la Nkeni-Alima regroupera les districts d'Abala, Allembé, Ollombo, Ongoni, Makotipoko et Gamboma. Sa création permet, selon le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, qui a présenté le projet de loi en Conseil des ministres, de réduire la taille géographique du département des Plateaux, qui compte onze districts très éloignés du chef-lieu Djambala. Ainsi, le département des Plateaux regroupera désormais la commune de Djambala et les districts de Djambala, Lékana, Mbon, Ngo, Mpouya et celui de Bouemba, nouvellement créé. La redéfinition du ressort territorial du département des Plateaux est accompagnée de l'érection de la localité de Mpouya en communauté urbaine.

Le deuxième nouveau département en création est celui du Djoué-Léfini, constitué des districts d'Ignié, Vinza, Kimba, Odziba, Ngabé et Mayama avec pour chef-lieu Odziba, une localité qui faisait partie du district de Ngabé. Cette nouvelle configuration a emmené l'exécutif à redéfinir le ressort territorial du département du Pool qui regroupera désormais la commune de Kinkala et les districts de Kinkala, Mindouli, Kindamba, Goma-Tsé-Tsé, Mbandza-Ndounga, Louingui, Boko et Loumo. Kinkala demeure son chef-lieu. Une décision qui a également des répercussions sur le département de Brazzaville qui se voit redéfinir son ressort territorial, incluant désormais la commune de Kintelé.

Le troisième département en création est celui du Congo-Oubangui. « La création du département du Congo-Oubangui, grâce à la redéfinition des ressorts territoriaux des départements de la Cuvette et de la Likouala, permettra d'atteindre les objectifs de bonne administration qui sous-tendent les réformes actées par la loi de 2003 susmentionnée. Le département du Congo-Oubangui regroupe les districts de Mossaka, Bokoma, Liranga et Loukoléla. Son chef-lieu est Mossaka », peut-on lire dans le compte rendu du Conseil des ministres.

Ce qui ouvre la voie à la redéfinition du ressort territorial des départements de la Cuvette et de la Likouala. Ainsi, le département de la Cuvette redimensionné regroupera désormais les communes d'Owando et d'Oyo, ainsi que les districts d'Owando, Boundji, Ngoko, Makoua, Ntokou, Tchikapika et Oyo. Celui de la Likouala redimensionné regroupera, quant à lui, la commune d'Impfondo et les districts d'Impfondo, Bouanéla, Epena, Enyellé, Bétou et Dongou.

Le Conseil des ministres a, enfin, adopté des projets de loi portant érection des localités de Ngombé, dans le département de la Sangha, Ngouha 2, dans le Niari, et le district de Loango, dans le Kouilou, en communautés urbaines.