Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Les chefs de bureau et de division de la division urbaine de Kinshasa à l'école du savoir

Le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, a ouvert, le 5 juillet dans la salle des conférences du Musée national, l'atelier de renforcement des capacités des chefs de bureau et chefs de division des divisions urbaines de l'Aménagement du territoire de la ville-province de Kinshasa.

L'atelier s'inscrit dans le cadre du programme de la réforme de l'aménagement du territoire financé par l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale via Fonaredd et mis en oeuvre par le Programme des Nations unies pour le développement et le Fonds national d'aménagement du territoire. Il permettra aux participants de renforcer, pendant trois jours, leurs capacités dans leur secteur d'intervention, à savoir l'aménagement du territoire. Il sera donc question de les familiariser avec les textes légaux qui régissent l'administration et la gestion du personnel, maîtriser les contenus du cadre et structures organiques.

Cette formation permettra également aux chefs de bureau et chefs de division de comprendre les attributions de leur ministère avec les ministères sectoriels et les bases de l'aménagement du territoire. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général a démontré l'importance de cette formation tout en appelant les participants à plus d'assiduité. "Nous avons constaté qu'il ya des difficultés de travail sur le terrain avec les autres secteurs. C'est pourquoi nous avons tenu à organiser cette formation pour une mise à niveau", a justifié Dieudonné Menzu. Il a, par ailleurs, souligné que le renforcement des capacités est un axe prioritaire du processus de la réforme de l'aménagement du territoire et l'un des facteurs dans la valorisation des ressources humaines. Dieudonné Menzu a rappelé les réalisations du programme de la réforme de l'aménagement du territoire, à savoir la loi relative à l'aménagement du territoire adoptée par le Parlement et qui attend sa promulgation par le chef de l'État, la politique nationale de l'aménagement du territoire, le guide méthodologique pour l'élaboration des plans locaux et provinciaux d'aménagement du territoire et les études sur le potentiel agricole et le capital forestier de la République démocratique du Congo.

Avant de clore son mot, le secrétaire général a exhorté ses agents à être des porteurs du bon évangile, leur demandant de ne pas garder les enseignements reçus mais de les transmettre aux autres agents pour rehausser leur niveau des connaissances. Notons que le programme de cette formation prévoit différentes thématiques, notamment les fondamentaux de l'aménagement du territoire, le nouveau cadre et structures organiques, la loi relative à l'organisation de la libre administration des provinces, la loi portant code de bonne conduite des agents publics de l'Etat.