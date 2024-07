Cameroun: Brenda Biya affiche son homosexualité

Depuis hier, la toile est inondée et scandalisée par les photos et les vidéos de l'unique fille de Paul BIYA, 91 ans, et président du Cameroun depuis 42 ans.

Dans l'une des photos, Brenda Anastasie BIYA, 27 ans, a la bouche enfouie dans la partie intime de sa partenaire, une jeune Blanche.. Avec sa langue, et avec volupté, elle offre une partie de cunnilingus torride à sa partenaire.

Dans une autre vidéo, les deux partenaires s'embrassent avec ostentation dans un lieu public. Et dans une autre vidéo, la scène, quoique visiblement filmée par consentement, se déroule dans une chambre.

En réaction à ces photos et vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, Brenda BIYA n'a pas jugé bon de faire amende honorable, et a plutôt nargué les internautes, en leur promettant " la saison 2 " de ses déviances.

Il faut dire que l'homosexualité est une abomination au Cameroun, et n'est pas tolérée par les us et coutumes du pays.

L'homosexualité demeure une infraction pénale sévèrement punie au Cameroun où on reste viscéralement attachés au standard édicté par la société et la religion : un couple = homme + femme. Une intransigeance.

Une vingtaine de personnes purge une peine d'emprisonnement au Cameroun pour des actes d'homosexualité. Mais pour les observateurs, il s'agit des condamnations qui n'affectent que les démunis. Il y a quelques années, l'ancienne footballeuse internationale camerounaise, Gaëlle Enganamouit était au coeur de l'actualité au sujet des vidéos de scènes homosexuelles, avec des vidéos mises à la disposition du public par sa partenaire, suite à une brouille sur l'argent. Alors que la population appelait à son interpellation, l'ancienne star de l'équipe féminine de football du Cameroun n'a jamais été inquiétée.

Alors que Paul Biya a toujours solennellement réprouvé l'homosexualité, c'est de sa propre maison même que vient jaillir la contradiction.

L'opinion demande l'interpellation de Brenda BIYA lorsqu'elle sera sur le sol camerounais. Une Brenda BIYA qui n'en finit pas de faire parler d'elle, avec son train de vie hollywoodien, avec des jets privés loués avec l'argent du contribuable.