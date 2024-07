Algérie: Algérie-Italie - Signature d'un accord-cadre pour la réalisation d'un projet de production de céréales et de légumineuses à Timimoun

ALGER — Un accord-cadre a été signé, samedi à Alger, entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la société italienne "Bonifiche Ferraresi (BF)", pour la réalisation d'un projet intégré de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans la wilaya de Timimoun.

L'accord-cadre portant réalisation d'un projet intégré a été signé, au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), par la directrice générale de l'investissement et du foncier agricoles au ministère, Souad Assaous, et le PDG de la société italienne (société par actions), Federico Vecchioni, en présence de ministres et de responsables des deux parties algérienne et italienne.

Outre les céréales et légumineuses, d'autres cultures stratégiques seront introduites dans le cycle agricole, notamment les plantes oléagineuses comme le soja.