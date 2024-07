Soudan: Sairin - Nous avons transmis à l'ONU des informations sur terroristes au sein de FSR

Port-Soudan, 6 Juil, 2024 (SUNA) - Le ministre - en charge - de l'Intérieur, Maj-Gen. Khalil Pacha Sairin a déclaré que la participation du Soudan à la quatrième conférence du sommet des ministres de l'Intérieur et des chefs de police des États membres des Nations Unies dans la période du 26 au 28 juin 2024 à New York, donne des indications claires sur le rôle central du Soudan et elle a levé beaucoup de scepticisme à l'égard des institutions étatiques existantes.

Sairin a révélé samedi lors d'un briefing de presse dans son bureau à Port-Soudan que la délégation a transmis des informations au secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme concernant les terroristes affiliés à Al-Qaïda, dont la milice rebelle fes Forces du Soutien Rapide (FSR) avaient libéré de prison.

Il a déclaré que la délégation soudanaise a informé la conférence sur les causes de la guerre au Soudan et tous les types de violations commises par les milices FSR et la nécessité de les condamner. La délégation a également expliqué l'impact des institutions policières dans la guerre et la nécessité de les soutenir.

Il a ajouté que la délégation soudanaise participante a appelé que la police soudanaise soit impliquer dans les missions internationales de maintien de la paix.

Il a souligné que la délégation a participé à trois activités parallèles liées aux partenariats entre les Nations Unies et l'avenir de la police et à l'importance des partenariats entre les États membres et les organisations régionales et internationales dans la lutte contre la criminalité. / OSM