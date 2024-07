Afrique de l'Ouest: 1er Sommet des Chefs d'État de l'AES - Une nouvelle ère de coopération sahélienne

Le premier sommet des Chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel (AES) s'est déroulé ce samedi 6 juillet 2024 à Niamey, marquant une étape cruciale pour la coopération et le développement des nations sahéliennes. Les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont adopté une déclaration ambitieuse visant à renforcer la sécurité, la diplomatie et le développement durable dans la région.

Lors de ce sommet, les Chefs d'État ont souligné l'importance d'élargir les domaines de coopération au-delà de la Défense et de la Sécurité, comme prévu par la Charte du Liptako-Gourma, en incluant la diplomatie et le développement.

Les dirigeants sahéliens ont résolu de coordonner leurs actions diplomatiques afin de présenter des positions unifiées et de parler d'une même voix sur la scène internationale. Cette approche vise à renforcer leur influence collective et à mieux défendre leurs intérêts communs.

Ainsi l'une des décisions phares de ce sommet a été la création de la Confédération « Alliance des États du Sahel » (AES).

Pour soutenir leurs objectifs, les Chefs d'État de l'AES ont décidé de créer des instruments financiers dédiés au financement de leurs politiques économiques et sociales. Les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Abdourahame Tiani du Niger ont ainsi décidé de mettre en place une Banque d'Investissement de l'AES et un Fonds de stabilisation.

En outre, ils ont convenu d'établir des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'espace AES, renforçant ainsi l'intégration régionale.

Par ailleurs, le Mali, sous la direction du Président de la République, le Colonel Assimi Goïta, assumera la présidence de l'AES pour une durée d'une année. De plus, le Burkina Faso accueillera la première session parlementaire de l'organisation, offrant une plateforme cruciale pour les législateurs des pays membres de l'AES afin de discuter et d'adopter des politiques pour améliorer la stabilité et le développement de la région.

La déclaration adoptée à Niamey marque un tournant décisif pour les États sahéliens. En s'unissant sous la bannière de l'AES, ces nations démontrent leur détermination à construire un avenir prospère, stable et solidaire pour leurs populations.