Cote d'Ivoire: Union des villes et communes du pays - Amadou Koné élu président avec une écrasante majorité

Le ministre Amadou Koné, maire de Bouaké, a été élu, ce vendredi 5 juillet 2024, à Yamoussoukro, 7ème président de l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci) avec une impressionnante majorité de 84,6% des voix. Les résultats du dépouillement donnent 152 voix pour le maire de Bouaké contre 24 voix pour celui de Tiassalé, Assalé Tiémoko.

« Je tiens, dira M. Assalé à l'issue du scrutin, à adresser mes plus chaleureuses félicitations au maire de Bouaké, le ministre Amadou Koné, pour sa victoire méritée. Je lui souhaite tout le courage et la réussite nécessaires pour représenter dignement tous les maires de Côte d'Ivoire et faire avancer les intérêts de nos collectivités. » Et d'ajouter qu'il estime avoir accompli son objectif initial qui est de promouvoir l'importance de la démocratie. Tout affirmant que la voix du peuple doit « toujours être entendue sans entrave, sans violence ».

Cette élection marque un tournant important pour l'organisation, qui vise à renforcer la coopération et le développement des communes ivoiriennes.

Le scrutin, qui s'est déroulé dans un climat de transparence et de convivialité, a vu la participation active des représentants des différentes communes du pays. La victoire d'Amadou Koné, largement saluée, est le reflet de la confiance que lui accordent ses pairs pour diriger l'Uvicoci vers de nouveaux horizons.

En tant que maire de Bouaké, Amadou Koné a su démontrer son engagement et sa vision pour le développement local, ce qui lui a valu ce large soutien. Ses priorités en tant que président de l'Uvicoci incluent la promotion de la décentralisation, l'amélioration des infrastructures municipales et le renforcement des capacités des communes à répondre aux besoins de leurs populations.

Le ministre Amadou Koné a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et a promis de travailler en étroite collaboration avec tous les membres de l'Uvicoci. Et cela pour atteindre les objectifs fixés. Il a également souligné l'importance de la solidarité entre les communes et l'impératif de mutualiser les ressources pour un développement harmonieux et durable.

Cette élection, faut-il le noter, ouvre une nouvelle page pour l'Uvicoci, avec l'espoir de voir les initiatives locales prendre une dimension plus inclusive et participative sous la présidence d'Amadou Koné.