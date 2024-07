Congo-Kinshasa: Le MSR, parti de François Rubota, demande sa mise en liberté en attendant le retour de Nicolas Kazadi

La fédération provinciale du Mouvement social pour le renouveau (MSR) au Maniema demande à la justice d'accorder la liberté provisoire à François Rubota, président de ce parti, en attendant le retour au pays de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, acteur principal, selon eux, dans cette affaire des forages.

Au cours d'une déclaration samedi 6 juillet à Kindu, le secrétaire exécutif fédéral du MSR/Maniema, Yuma Busangu, a plaidé pour l'équité de la justice congolaise. « La fédération du MSR/Maniema se sent offusquée et estomaquée par une justice variante et à double vitesse. Elle demande aux instances politiques, judiciaires et sécuritaires la relaxation du ministre honoraire François Rubota Masumbuko par sa mise en liberté provisoire », a exigé Yuma Busangu.

En fait, l'ancien ministre du Développement rural, François Rubota, est placé en détention provisoire à la prison centrale de Makala depuis le 27 juin. Il est soupçonné de détournement de fonds publics destinés au projet de forages d'eau.

Cette arrestation fait suite à des soupçons de surfacturation liés à un contrat d'installation de forages et de construction de stations de traitement d'eau à travers le pays. Le contrat initial, signé entre le gouvernement congolais et le consortium Devert Construct Cameroun SARL et Sotrad Water, prévoyait l'installation de 1000 unités de pompage et de traitement d'eau dans 1000 localités pour un montant de près de 400 millions USD sur cinq ans.

L'affaire a attiré l'attention de la justice après la publication d'un rapport conjoint de l'Observatoire de la dépense publique et de la Ligue congolaise contre la corruption, qui ont soulevé des soupçons de surfacturation dans ce marché public. Le consortium mis en cause a nié ces accusations, assurant qu'il respecterait les termes du contrat.

Pour empêcher les suspects d'échapper à la justice, le procureur général Firmin Mvonde avait ordonné, le 27 avril, à la Direction générale de migration (DGM) d'empêcher ces personnalités de quitter Kinshasa, où elles doivent répondre de leurs actes.

Quelques jours après l'arrestation de François Rubota et Mike Kasenga, Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances a été autorisé à se faire soigner en Europe. Ce qui, selon certains Congolais, est une manière de se soustraire de la justice.