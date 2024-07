Cameroun: Célébration de l'excellence scolaire à Foréké-Dschang

Laure Toukam Fotso marque des points à l'école publique de Lipo

Des salles de classe rénovée, une prime spéciale pour les enseignants un forage et de nombreuses bourses et fournitures scolaires au profit des populations du village Lipo à Foréké. Ce sont les marques du Fonds de dotation de Victor Fotso dans le département de la Menoua.

Rien ne pourra l'arrêter. Laure Fotso Toukam est déterminée à poursuivre et à perpétuer les oeuvres et la mémoire de son « illustre père », le défunt milliardaire maire de la commune de Pete-Bandjoun. Ce jeudi, 04 juillet 2024, elle a, au nom du Fonds de dotation Victor Fotso, manifesté cet élan de générosité à l'esplanade de l'école publique de Lipo à Foréké-Dschang. Une qui, selon Adrey Epente Tazeu, secrétaire générale des services du gouverneur de la région de l'Ouest, respire à plein poumon l'air de la rénovation. Cette affirmation est du représentant du gouverneur de la région de l'Ouest au cours de cette cérémonie initiée par l'administratrice des biens de la succession Fotso, avec le soutien des membres de l'association des juristes Menoua de Douala, cadre avec les faits. Grâce au financement du Fonds de dotation Victor Fotso, deux salles de classe servant pour les éleves de la maternelle ont été rénovées et équipées.

En plus, un forage pour satisfaire les besoins des éleves et des populations riveraines de l'école en eau potable a été aménagé avec le concours de Laure Fotso Toukam. Cette bienfaitrice s'est aussi activement impliquée afin que les cinq élèves méritants de chaque classe (de la maternelle au Cm2) soient gratifiés des bourses scolaires pour la couverture de la totalité de leur frais de l'Association des parents d'élevées (Ape) pour le compte de la prochaine année scolaire, étant donné que le principe de la gratuité de l'école primaire au Cameroun est manifeste à travers le décret présidentiel du 19 février 200. Ce texte dispose en effet : «les élèves des écoles primaires publiques sont exemptés des contributions annuelles exigibles.». Ce qui était la suite logique du forum mondial sur l'éducation de Dakar en 2000, dont le but était de rendre l'éducation véritablement universelle en 2015.

Dans son élan de générosité, Laure Toukam Fosto a payé la totalité des frais de scolarité des premiers de chaque classe à hauteur de 29 000 FCFA (vingt et neuf mille francs CFA). Elle a contribué à hauteur de 50% ou de 30% pour les autres pupilles figurants dans la liste des cinq premiers. Des cahiers et autres matériels didactiques ont été remis à chaque lauréat. Les élèves du Cm2 déclarés admis au concours d'entrée en 6eme ou en 1ere année de l'enseignement technique et professionnelle ont bénéficié des bourses chiffrées à la somme de 20.000 FCFA (vingt mille francs CFA) pour chacun.

Taux de réussite de 86, 04% au Cep 2024

Madame Tchouto, la directrice de cet établissement scolaire, a dit sa fierté suite au choix porté sur son école par le Fonds de dotation Victor Fotso. Elle a brandi à l'attention de l'assistance les résultats élogieux des apprenants de cette école pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. Par exemple, sur les 43 candidats présentés au Certificat d'étude primaire, 37 ont été déclarés admis. Ce qui fait un taux de réussite de 86, 04%. D'où des exclamations, car le 23 mars 2023, Laure Toukam Fotso était déjà à Lipo -Foréké pour encourager l'excellence scolaire et avait promis de densifier son engagement au cas où les résultats favorables suivaient.

La responsable de cette école qui devra se partager avec ses collègues la somme de 150.000 FCFA(cent cinquante mille francs CFA) remise en signe d'encouragement par la fille de Fotso Victor, sollicite également la construction d'une barrière pour sécuriser cet établissement scolaire. Tout comme, elle demande la création d'une bibliothèque et l'aménagement d'un espace de jeu pour les enfants de la maternelle.

Au nom de l'Etat du Cameroun, Adrey Epenté Tazeu a enregistré cette doléance et a promis que les pouvoirs publics, en fonction de la disponibilité des ressources budgétaires disponibles, vont s'impliquer pour la modernisation de l'école publique de Lipo à Foréké-Dschqng. Le secrétaire générale des services du gouverneur de la région de l'Ouest, à la suite de Laure Fotso Toukam, a insisté que les dons remis doivent concourir à la perpétuation de l'excellence scolaire à Foréké-Dschang et doivent servir plusieurs génération de pupilles. Des enfants appelés à utiliser minutieusement les ouvrages en question et dans un esprit de paix et de concorde. Tout un symbole pour les héritières du patriarche Victor Fotso désigné par sa fille comme « un patriarche qui savait partager et donner ». Une minute de silence a été observée par l'assistance pour saluer la mémoire de cet « homme immortel » rappelé à Dieu en mars 2020.

Deux colombes ont été lâchées dans le ciel de Foréké-Dschang par Lucie Fotso, l'ainée de cette famille et Laure Toukam Fosto, l'administration des biens de la succession Fotso. Un signe qui montre que cet élan de générosité est et sera illimité pour l'éternité.

CEREMONIE D'EXCELLENCE SCOLAIRE FOTSO VICTOR A L'ECOLE PUBLIQUE DE LIPO (FOREKE-DSCHANG) ET RETROCESSION DES SALLES DE CLASSE MATERNELLES EQUIPEES PAR Mme TOUKAM FOTSO LAURE POUR LE COMPTE DU FONDS DE DOTATION FOTSO VICTOR AVEC L'APPUI DE L'ASSOCIATION DES JURISTES DE LA MENOUA DE DOUALA

Jeudi 04 juillet 2024 à Foréké-Dschang

DISCOURS DE Mme TOUKAM FOTSO LAURE , DONATRICE

- Monsieur le Préfet du Département de la Menoua,

- Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Dschang,

- Honorables Parlementaires,

- Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux,

- Monsieur le Maire de la Commune de Dschang,

- Madame le Maire de la Commune de Pète-Bandjoun,

- Monsieur le Délégué Départemental de l'Education de Base,

- Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,

- Monsieur l'Inspecteur d'Arrondissement de Dschang,

- Leurs Majestés les Chefs Supérieurs,

- Distingués Membres de l'Association des Juristes Menoua de Douala,

- Mesdames et Messieurs les PDG et DG des sociétés publiques, parapubliques et privées,

- Monsieur le Directeur de l'Ecole Publique de Lipo,

- Mesdames et Messieurs les Elites et Forces Vives,

- Mesdames et Messieurs les parents d'élèves,

- Chers élèves,

- Distinguées personnalités, en vos rangs, qualités et grades respectifs,

- Distingués invités,

- Mesdames et Messieurs,

Le 18 mars 2023, nous étions réunis dans cette même cour de l'Ecole Publique de Lipo, à l'occasion de la cérémonie de rétrocession des salles de classe rénovées et équipées, ainsi que d'un forage offerts par nos soins à l'école et à la collectivité riveraine. Aujourd'hui, la journée de l'Excellence Scolaire FOTSO Victor ainsi que la rétrocession de deux belles salles de classe maternelles par nous construites et équipées pour le compte du Fonds de Dotation FOTSO Victor constituent la raison d'être de notre rencontre.

C'est donc avec un plaisir renouvelé et un coeur plein de joie que je me retrouve parmi vous en cette circonstance solennelle. Aussi, voudrais-je de prime abord, sanctifier le nom du Seigneur qui, à bien considérer les choses, nous a permis d'être là car, comme il est écrit dans les proverbes « Il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Eternel qui s'accomplit ».

- Distingués invités,

- Mesdames et Messieurs,

Je tiens à saluer chaleureusement votre forte mobilisation à l'occasion de la présente cérémonie. Nous sommes vraiment fiers de la présence parmi nous des autorités administratives, municipales, traditionnelles et religieuses, des hauts responsables locaux de l'Education de Base, des Elites et Forces Vives ; bref, de vous tous qui êtes venus nombreux pour prendre part à cette importante cérémonie. Cette réponse positive que vous avez bien voulu réserver à notre invitation nous honore et nous comble de joie.

- Distingués invités,

- Mesdames et Messieurs,

Je suis vraiment ravie de poursuivre avec vous cette belle aventure que nous avons entamée l'année dernière. Le but visé, faut-il le rappeler, est d'améliorer le cadre et les conditions d'éducation des enfants de cette localité. Après la rétrocession des salles de classe et du forage évoqués plus haut, j'ai été sollicitée pour la construction et l'équipement des salles de classe maternelles : une sollicitation à laquelle j'ai spontanément et positivement répondu. A vrai dire, je ne pouvais agir autrement, compte tenu de mon formatage par mon Père de regrettée mémoire, le Patriarche FOTSO Victor, dont le credo pendant toute sa vie sur terre, a été axé sur la réalisation des oeuvres sociales, dont la contribution substantielle à l'éducation de la jeunesse, l'appui au développement, le soutien au plus démunis etc. Avant d'aller plus loin dans mon propos, vous me permettrez Mesdames et Messieurs, de vous inviter à vous joindre à moi, pour que nous rendions ensemble un vibrant hommage à ce Gigantesque Baobab qui s'est écroulé il y a un peu plus de quatre ans. Si vous en avez donc convenance, mettez-vous debout pour que nous observions ensemble une minute de silence en sa mémoire. (Petite pause) Merci !

- Distingués invités,

- Mesdames et Messieurs,

Messieurs,

L'histoire retiendra que pour le compte du Fonds de Dotation FOTSO Victor, votre humble serviteur aura construit deux salles de classe maternelles meublées et équipées de deux ordinateurs pour une meilleure éducation des enfants de Foréké. Je rends grâce à Dieu le Maître de l'Univers, qui m'a inspirée et m'a pourvue des moyens adéquats pour réaliser cette oeuvre. Il a été lui-même en première ligne pour la conduite de ce chantier et a permis que les travaux se déroulent à une très grande vitesse, sans incident, ni accident. Qu'il me soit permis ici de féliciter et de remercier chaleureusement l'entrepreneur et ses ouvriers pour le formidable travail qu'ils ont abattu.

Par ailleurs, cette réalisation constitue notre participation à l'effort d'éducation qui est une importante cause collective qui nous interpelle tous. Dès lors, chacun doit y contribuer suivant ses moyens et ses compétences, car comme disait le célèbre écrivain français Victor Hugo je cite : « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Fin de citation. En outre, je voudrais apprécier à sa juste valeur le soutien qui nous a été apporté par l'Association des Juristes de la Menoua de Douala. C'est un partenariat gagnant-gagnant qui mérite d'être consolidé et pérennisé. En tout état de cause, ma disponibilité vous est entièrement acquise.

Sur un autre plan, nous avons réalisé cette oeuvre avec autant d'enthousiasme et de doigté, à l'effet de maintenir toujours vivante la mémoire du Patriarche FOTSO Victor. En effet, les hommes de sa trempe ne meurent pas : ils sont immortels, ils vivent éternellement à travers les oeuvres par eux-mêmes réalisées pendant leur vie sur terre, et par le biais de celles que réalisent leurs descendants en leur mémoire. En effet, l'artiste Brandon Lee avait parfaitement raison d'écrire ce qui suit, je cite « l'immortalité est de vivre votre vie en faisant de bonnes choses et de laisser votre marque derrière » fin de citation.

- Distingués invités,

- Mesdames et Messieurs,

M'adressant maintenant aux responsables de cette école, aux élèves et à leurs parents, je voudrais les inviter à faire bon usage des infrastructures et des équipements que nous leur rétrocédons ce jour. Sachez qu'elles doivent servir à l'éducation de nombreuses générations d'enfants de cette localité. A bon entendeur salut !

- Distingués invités,

- Mesdames et Messieurs,

S'agissant de la première édition de l'Excellence scolaire FOTSO Victor, je dois souligner que la récompense des meilleurs élèves est une source d'émulation et un important ingrédient pour l'amélioration des performances scolaires. C'est pourquoi j'ai pris en charge l'essentiel des prix qui seront distribués. En substance, les récompenses qui seront remises aux lauréats sont réparties de la manière suivante :

- la prise en charge pour la prochaine année scolaire, de la pension des deux premiers de chaque classe ;

- la prise en charge de 50% de la pension des 3e et 4e de chaque classe ;

- la prise en charge de 30% de la pension du 5e de chaque classe.

En outre, la liste exhaustive des élèves bénéficiaires et du montant attribué à chaque élève vous seront communiqués au moment de la remise effective de ces prix.

M'adressant à vous chers lauréats du jour, je voudrais vous dire que nous sommes très satisfaits de vos résultats au terme de l'année scolaire 2023-2024. Maintenez le cap de l'excellence car comme disait le philosophe Aristote je cite : « l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant ».

D'autre part, je tiens à féliciter vos enseignants car ils constituent le maillon essentiel de l'éducation. C'est grâce au travail remarquable qu'ils ont abattu que cette cérémonie de l'Excellence a lieu. C'est pourquoi je les remercie de tout coeur et les exhorte à aller de l'avant.

D'un autre côté, permettez-moi de féliciter les parents pour les manuels scolaires et autres équipements mis à la disposition des enfants, ainsi pour l'encadrement qui leur a été apporté tout au long de l'année. Chères mamans et chers papas, bravo pour votre sens élevé des responsabilités. Un seul mot...

- Distingués invités,

- Mesdames et Messieurs,

Tels sont ci-dessus présentés, les quelques propos que j'ai cru devoir partager avec vous en cette circonstance historique. Merci une fois de plus pour votre présence massive à cette cérémonie. Que Dieu vous bénisse et guide vos pas sur le chemin retour !

Foréké-Dschang le 04 juillet 2024

Mme Toukam Fotso Laure