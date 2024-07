Afrique: Awards des jeunes entrepreneurs - La 5è édition de Wecanda pour magnifier les Etoiles d'Afrique

« Les Etoiles d'Afrique », tel est le thème autour duquel se déroulera la 5è édition de Wecanda. Il s'agit d'un concours national pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la distinction des meilleurs jeunes entrepreneurs.

Les articulations concernant cette compétition qui met aux prises le savoir-faire des jeunes ont été présentées lors d'une conférence de presse animée par les membres du Commissariat général. C'était le mardi 2 juillet 2024 à Cocody-Angré (Abidjan).

Selon le commissaire général, Yann Amon, cette 5è édition des Wecanda, ou la Journée de célébration de l'entrepreneuriat, se tiendra le 13 décembre 2024 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ce grand rendez-vous de l'entrepreneuriat se tiendra suivant deux articulations : le Wecanda Business forum qui aura lieu, au Palais des Congrès, dans la matinée du 13 décembre et les Awards, dans la soirée.

Il s'agira à travers cette édition, selon M. Yann Amon, de mettre en lumière les jeunes entrepreneurs afin qu'ils soient capables de briller aussi longtemps et d'avoir une épopée internationale. Si l'édition 2023, environ 500 personnes y ont pris part, pour cette année 2024, le Commissariat général estime le nombre de participants à 1000. Ce sera une occasion, au dire de Tatiana Zouzou, commissaire général adjoint en charge du Forum de réseautage, une opportunité en or de profiter de performance de professionnels des affaires, de participer à des conférences et master class interactives. Mais également une aubaine pour les candidats ou autres participants d'être en contact direct avec des opérateurs économiques et de développer des carnets d'adresse.

Eric-Lionel Djorogo, directeur du concours et du partenariat, précise que l'évènement récompensera le meilleur entrepreneur homme et la meilleure entrepreneure femme, dans la catégorie principale. Ceux-ci empocheront chacun une enveloppe de 10 millions de Fcfa. Il a ajouté que des lauréats dans les catégories sectorielles et spéciales seront aussi récompensés. Ces derniers recevront chacun une récompense d'un million de Fcfa.

Pour la sélection des lauréats, le public sera fortement impliqué. Le poids des votes est de 60% contre 40% pour le jury.