Gabon: Alternance démocratique et bonne gouvernance - Des valeurs défendues par 'Tournons La Page '

La rencontre annuelle de la coalition Tournons La Page (TLP) a eu lieu ce samedi 06 juillet 2024 à Libreville au Gabon. Il était question, lors de ce rendez-vous, de présenter la vision et les objectifs de Tournons La Page au niveau international ? Aussi, était-il question de mettre à la disposition des membres des différentes organisations de la société civile gabonaise, les perspectives et les opportunités de la coalition.

Les questions d'alternance démocratique et de bonne gouvernance politique en Afrique font parfois couler beaucoup d'encre et de salive. Elles sont souvent sur toutes les lèvres ou presque. Plusieurs mouvements sur le continent noir se battent pour promouvoir l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. C'est le cas du mouvement Tournons La Page( TLP), mouvement citoyen international qui mène et relaie des actions pour promouvoir l'alternance démocratique en Afrique. Il a tenu sa rencontre annuelle avec les autres organisations de la société civile, non seulement pour se faire connaitre, mais également pour remobiliser et susciter l'intérêt à avoir un regard sur les affaires publiques.

Il faut souligner que les objectifs visés par le mouvement TLP sont entre autres, de mener des actions de plaidoyer pour refuser toute manipulation constitutionnelle à des fins personnelles ; pour délégitimer les régimes autoritaires aux yeux de l'opinion publique et des décideurs internationaux ; pour stopper la caution des Occidentaux aux pratiques antidémocratiques en Afrique ; pour assurer la défense des membres en danger ; pour construire une expertise solide et donner du contenu à l'après-alternance.

Sentiment Elibiyo Ondo, Coordonnateur de la coalition TLP-Gabon se réjouit de cette rencontre qui a vu la participation de nombreuses organisations de la société civile gabonaise. "Il est question aujourd'hui de faire le point sur la mise à jour de TLP sur le plan international qui a été initié au cours du Conseil d'administration tenu en avril dernier au Malawi. La rencontre du jour est un cadre approprié au niveau du Gabon, pour présenter la nouvelle vision et la nouvelles réorganisation des instances de TLP aussi bien en interne sur le plan local, qu'à l'international" souligne t-il.

Cette activité, aux dires de Michelle Eyene, Animatrice du projet, entre dans la mise en oeuvre du projet NED (en français: Dotation national pour la démocratie). Le thème du projet est : "renforcer le dynamisme citoyen en faveur de l'alternance démocratique et la bonne gouvernance au Gabon". Elle explique par la suite que "le projet vise à remobiliser les citoyens gabonais, les OSC. Remobiliser pour susciter l'intérêt à avoir un regard sur les affaires publiques".

Plusieurs sous-thématiques ont été abordées au cours de cette rencontre annuelle. Il s'agit par exemple : "renforcement de la stratégie de lutte pour la démocratie par la promotion du contrôle citoyen de l'action publique" ; "le militantisme"...

Il faut rappeler à des fins utiles, que ce mouvement est aujourd'hui, le réseau international de référence sur la question des processus démocratiques sur le continent. TLP regroupe près de 250 organisations de la société civile en Afrique et en Europe, réunies au sein de 15 coalitions.