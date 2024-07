Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Juillet 2024

Nigeria : 65e Sommet de la Cédéao - Le Président du Nigeria appelle à renforcer la Force en attente

Le Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiémoko Meyliet KONÉ, représentant le Chef de l’Etat, Alassane OUATTARA, a participé ce dimanche 7 juillet 2024, aux travaux de la 65e Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) à Abuja, au Nigeria. Les orateurs ont unanimement félicité le Sénégal pour la transparence et le calme de son récent scrutin présidentiel, qui a vu l’élection du Président Diomaye FAYE, présent lors du sommet. Le Président Tinubu a exprimé ses préoccupations concernant les défis sécuritaires croissants dans la région, notamment la recrudescence des attaques djihadistes, du terrorisme et des extrémismes violents. Il a exhorté ses homologues à renforcer la Force en Attente de la Cédéao (Fac) en augmentant ses capacités techniques et financières. M. Omar TURAY et Dr. Leonardo SIMÃO ont souligné les graves conséquences des actions des dirigeants de l’Aes sur leurs populations et sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, tout en affirmant que la Cédéao reste ouverte à des pourparlers pour renforcer les liens économiques et sociaux entre ses 400 millions de consommateurs. Après la cérémonie d'ouverture, les Chefs d'État et de Gouvernement se sont réunis à huis clos. À l’issue de ces discussions, S.E.M. Ahmed Bola Tinubu a été reconduit pour un nouveau mandat en tant que président en exercice de la Cédéao ( Source : fratmat.info)

%

Sénégal : Sommet de la Cédéao- Les propositions de Bassirou Diomaye Faye

Pour sa première participation à un sommet de la Cédéao, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a plaidé en faveur de réformes visant à rapprocher l’institution des populations. Ajoute Apa. Dans son allocution diffusée par les services de communication de la présidence, il a d’abord réaffirmé l’engagement profond du Sénégal envers la Cédéao. « Je réitère ici l’ancrage du Sénégal dans la Cédéao, en tant que membre fondateur et au regard des relations d’amitié fraternelle et de coopération conviviale que mon pays a toujours entretenues avec tous les membres de notre organisation depuis l’époque des pères fondateurs », a-t-il rappelé. Le chef de l’État sénégalais a ensuite mis l’accent sur la nécessité de renforcer les efforts collectifs pour promouvoir les projets et initiatives communautaires. « Il est impératif que nous poursuivions nos efforts pour des retrouvailles de toute la famille afin de consacrer toutes nos forces et nos ressources aux projets et initiatives communautaires qui nous rassemblent », a préconisé le chef de l’exécutif sénégalais. ( Source : Apa)

Cote d’Ivoire : Bac 2024 - Les résultats disponibles ce lundi 8 juillet

Les délibérations concernant les résultats du Baccalauréat 2024 en Côte d'Ivoire se sont achevées. Les candidats pourront consulter leurs résultats à partir de ce lundi 8 juillet.Les élèves et leurs familles sont impatients de connaître les résultats après plusieurs semaines de stress et de préparation intense. Les résultats seront disponibles sur le site officiel du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation ainsi que dans les centres de délibération répartis sur tout le territoire. Pour accéder aux résultats en ligne, les candidats devront se munir de leur numéro de matricule. Une affluence importante est attendue sur le site web, et il est conseillé aux élèves de se montrer patients en cas de lenteur du réseau. Les centres de délibération ouvriront également leurs portes pour permettre aux candidats de consulter les tableaux d'affichage. Les enseignants et les membres des commissions de délibération seront présents pour apporter toute l'aide nécessaire et répondre aux questions. Toutes séries confondues du baccalauréat, ce sont 355 347 candidats enregistrés dont (Bac général : 323 016 ; Bac technique : 31 923 ; Bac Art : 408) dont 175 126 filles et 180 221 garçons qui ont composé dans 559 centres.( Source : fratmat.info)

Gabon : CIAR1 - Oligui Nguema appelle les Etats à s’engager dans la préservation des forêts

A l’invitation de son homologue Congolais le Président Denis Sassou Nguesso, le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part vendredi 5 juillet 2024, à la Conférence Internationale sur l’Afforestation et le Reboisement (CIAR1), qui s’est tenue au Centre de Conférence International de Kintélé à Brazzaville, à laquelle étaient présents plus de 1500 participants. Lors de son discours circonstanciel, le chef de l’État gabonais a appelé l’assistance à s’engager fortement contre la destruction des forêts et a rappelé la place importante qu’occupe le Gabon en matière de protection de l’environnement.« Si la déforestation est l’acte par lequel de nombreux états procèdent à la destruction de leurs forêts, l’afforestation et le reboisement quant à eux constituent les processus de reconstitution et de création de celles-ci. C’est pourquoi, au regard des menaces climatiques qui pèsent sur notre terre, l’afforestation et le reboisement apparaissent comme une question indispensable à la riposte que les états doivent apporter. Le statut de pays à haute couverture forestière et à faible taux de déforestation conféré à mon pays le Gabon, traduit le respect de celui-ci dans ses engagements en matière de préservation des écosystèmes » a-t-il déclaré. (Source : alibreville.com)

Rca : Politique sécuritaire du gouvernement - Martin Ziguélé très critique

Face à la persistance de l’insécurité dans les préfectures de l’Ouham-Pendé et Lim-Pendé, le député de Bocaranga 3 hausse le ton. Président du Mouvement de libération du peuple centrafricain (MLPC), Martin Ziguélé fustige la politique sécuritaire du gouvernement dans cette zone.Le député et opposant au régime de Bangui n’est pas passé par quatre chemins pour dénoncer ce qu’il qualifie de « silence et manque de volonté politique délibérés » des autorités face à la persistance de l’insécurité dans le Nord et le Nord-ouest du pays. Martin Ziguélé insiste sur la dotation des Forces armées centrafricaines en moyens logistiques efficaces pour combattre les groupes armés qui y sévissent. (Source : abangui.com)

Kenya : Manifestations contre la loi de finances 2024- Ruto propose des coupes budgétaires

Des dizaines de Kényans auraient été victimes d'enlèvements, selon les groupes de défense des droits de l'homme, lors des manifestations qui visaient à annuler les hausses d'impôts au Kenya.Ce mouvement de contestation a provoqué la crise la plus grave de la présidence de William Ruto, en place depuis deux ans.Bien que William Ruto ait retiré les hausses d'impôts, ce qui constitue une victoire pour le mouvement, la réaction brutale aux manifestations a fait craindre un recul des droits de l’homme au Kenya. Au moins 39 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police et certains manifestants ont brièvement pris d'assaut le parlement la semaine dernière.Le président kenyan a proposé vendredi, des mesures alternatives à la hausse des impôts pour résoudre un déficit budgétaire de 2,7 milliards de dollars. (Source : africanews)

Burkina Faso : Burkind Gouélé - Ce rayon d’espoir pour les enfants talibés

Burkina Faso. Les croisements de voies, les feux tricolores, les abords des marchés, les ronds-points, les alentours de mosquées, les stations-services, etc. sont inondés de talibés communément appelés « Garibou ». Oui, le nombre important de ces adolescents qui tendent la sébile inquiètent plus d’un. Le pouvoir public fournit des efforts pour leur retrait des rues. Mais, le phénomène persiste, pire leur nombre s’accroit de jour en jour. Depuis mars 2024, une nouvelle approche est née avec le programme « Burkind Gouélé ». Un programme qui consiste à retirer les enfants talibés de la rue pour les former dans des métiers. En quatre mois de mise en œuvre, le programme a touché une centaine de talibés. Une trentaine a déjà troqué la gamelle à la scie. L’ambition est noble et le programme séduit par son efficacité. Derrière l’école primaire publique Tampouy C, se développe l’école des ouvriers. (Source : aburkina24)